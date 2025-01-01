Правительство России продлило на полгода мораторий на штрафы застройщикам

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Правительство России приняло решение продлить мораторий на начисление штрафов и неустойки за задержки в сдаче жилья и другие нарушения до 30 июня 2025 года. Соответствующее постановление было размещено на официальном портале правовых актов.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ многоэтажный дом

Данный мораторий был введен кабинетом министров в марте и касался периода, в течение которого дольщики не могли претендовать на компенсацию неустойки от застройщиков за несвоевременную передачу квартир по договорам долевого участия. Это также включает убытки, понесенные за этот период, и проценты за задержку возврата средств в случае расторжения договора по инициативе дольщика.

Теперь ограничения на штрафные санкции и неустойки для застройщиков будут действовать еще полгода.

Уточнения

Морато́рий — право на отсрочку платежа по долговому обязательству, предоставляемое в административном или судебном порядке (в отличие от договорной отсрочки).



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