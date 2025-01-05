Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод

Появление тараканов в доме может серьёзно осложнить жизнь его обитателей. Эти насекомые не только неприятны, но и опасны, так как разносят инфекции. Чтобы избавиться от них, можно воспользоваться простым народным способом.
Существует один народный метод который на практике подтвердил свою эффективность. Способ этот прост, быстр, абсолютно экологичен и эффективен.
Каждый вечер перед сном необходимо мыть и насухо протирать кухонную раковину, куда насекомые приходят утолить жажду. На сливное отверстие раковины нужно поставить миску с приманкой, которая губительна для насекомых.
Берётся небольшая пиала, в которую наливается около 50-100 мл нерафинированного подсолнечного масла. Стенки пиалы также смазываются этим маслом. Затем стенки пиалы посыпаются сахаром и ванильным сахаром, чтобы продукты прилипали к ним.
Смертельная приманка готова! Все продукты очень привлекательны для тараканов, но, попадая в масло, они погибают за считанные секунды. Утром в пиале будет множество мёртвых насекомых.
Если тараканов в доме немного, достаточно одной такой процедуры. В тяжёлых случаях следует повторять процедуру каждую ночь, пока насекомые не исчезнут. На это может потребоваться около недели.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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