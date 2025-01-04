Носок на веник: простой и эффективный лайфхак из советских времён

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы уборка была не только эффективной, но и доставляла удовольствие? Тогда вам обязательно стоит попробовать старый советский лайфхак с носком на венике! Он поможет вам сэкономить время и силы, а также сохранить ваш веник в отличном состоянии.

Фото: commons.wikimedia. org by Oto Zapletal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веники

Использование хитроумных лайфхаков в повседневной жизни может значительно облегчить домашние дела. Один из таких лайфхаков — надеть носок на веник.

Чтобы использовать этот лайфхак, нужно взять старый чулок или носок и обрезать его так, чтобы получилась трубка. Затем наденьте носок на рабочую часть веника, закрепив верхний край нитками, чтобы он не сползал.

Применение этого лайфхака позволит эффективнее собирать пыль и предотвратит её распространение по дому во время уборки. Кроме того, носок на венике защитит его от износа.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена.



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