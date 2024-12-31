Дизайнер посоветовала правильно ставить мебель в гостиных

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для владельцев небольших гостиных эксперты советуют разумно организовать пространство, чтобы мебель не загромождала комнату. Об этом рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Современная гостиная

Не следует размещать слишком много предметов мебели в одной зоне. По словам специалиста, оптимальная расстановка позволит сохранить пространство. При этом важно принимать во внимание архитектурные особенности помещения. Например, стены, на которых нет окон, можно использовать для установки полок с книгами и декоративными элементами. Тычино также отметила, что стоит выбирать мебель с функцией хранения, такую как шкафы или тумбочки с выдвижными ящиками.

Для создания эффекта большего пространства можно использовать зеркала. Дизайнер рекомендует вешать их на стенах, которые находятся напротив окон, чтобы отражать естественный свет. Чтобы добавить динамики в интерьер, можно разместить зеркала на разных высотах.

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