В каких районах Москвы можно найти самое бюджетное вторичное жильё

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В первой половине декабря 2024 года район Бирюлёво Западное стал лидером среди других локаций Старой Москвы по доступности жилья на вторичном рынке. Средняя стоимость одного квадратного метра здесь составила 205,3 тысячи рублей, согласно подсчётам аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

Фото: commons.wikimedia.org by Akkit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Микрорайон Царицыно в Бирюлево Восточном

Второе место по доступности готового жилья занял район Капотня со средней ценой квадратного метра 206,8 тысячи рублей. Район Некрасовка занял третье место со средней стоимостью одного квадратного метра на вторичном рынке 207,3 тысячи рублей.

В пятёрку районов с наиболее доступными по цене квартирами на вторичном рынке также попали Бирюлёво Восточное (214,9 тысячи рублей за квадратный метр) и Южное Бутово (219,6 тысячи рублей).

Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость», отметил, что лидерами по доступности вторичного жилья являются окраинные спальные районы Москвы, которые традиционно считаются территориями с наиболее экономичным жильём.

По информации от «Яндекс Недвижимости», в первой половине декабря средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках России составила 135 тысяч рублей, что на 0,2% больше, чем в ноябре. Это говорит о том, что цены на рынке вторичного жилья остаются стабильными. Отсутствие заметного роста цен на готовое жильё можно объяснить высокой ключевой ставкой Центрального банка и тем, что часть продавцов и покупателей перешли на рынок аренды.

Уточнения

Бирюлёво Восточное — район в Москве, расположенный в Южном административном округе, и одноимённое внутригородское муниципальное образование; около половины его территории занимает уникальный дендропарк.





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