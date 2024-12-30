Ваш матрас пахнет? Попробуйте эти методы — результат вас удивит

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистота матраса — важный аспект для комфортного сна, однако его регулярная чистка часто вызывает трудности. Вроде бы все знают, что нужно менять постельное белье, но вот как очистить сам матрас, чтобы он оставался свежим и долговечным? Для этого вовсе не нужно обращаться в химчистку — с задачей можно справиться самостоятельно, не потратив много средств.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Кровать

Основные рекомендации по уходу за матрасом

Регулярная вентиляция и переворачивание. Матрас нужно не только часто проветривать (особенно летом), но и переворачивать каждые 2-3 месяца. Это помогает предотвратить излишнее изнашивание и продлить срок службы изделия.

Защита от загрязнений. Отличный способ защитить матрас от загрязнений — использовать наматрасник. Для детских кроватей лучше выбирать еще и непромокаемый чехол.

Профилактическая уборка. Регулярное пылесошение — обязательное условие. Также, важно следить за состоянием матраса и устранять пятна сразу, чтобы они не успели впитаться.

Как правильно чистить разные типы матрасов

Не существует универсального способа чистки матрасов. Важно учитывать тип наполнителя и особенности изделия. Например, ватные матрасы требуют особого внимания.

Для ватных матрасов используйте такую схему:

Пропылесосите и выбейте матрас на улице.

Обработайте загрязненное место мыльным раствором.

Тщательно почистите щеткой.

Удалите остатки раствора бумажными полотенцами и дайте матрасу высохнуть.

Как избавиться от неприятного запаха

Проблема неприятных запахов в матрасе также актуальна. Вот несколько методов для их устранения:

Проветривание — самый простой способ, вынесите матрас на балкон на несколько часов.

Раствор соли — поможет избавиться от запахов, просто распылите его на матрас и после высыхания пропылесосьте.

Сода — отлично нейтрализует запах табака, оставьте соду на поверхности матраса на 12 часов.

Уксус и сода — для более стойких запахов, например, от мочи, используйте уксус в сочетании с содой, а затем тщательно протрите матрас.

Общие советы по уходу за матрасом:

Регулярно проверяйте его состояние.

Своевременно убирайте пятна.

Не забывайте о защите — наматрасник значительно продлевает срок службы.

Своевременный уход за матрасом обеспечит его долговечность и приятный внешний вид на многие годы.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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