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Как получить компенсацию за ЖКУ и не потерять деньги

2:52
Недвижимость

Задумывались, какие компенсации могут снизить ваши расходы на коммунальные услуги? Если вы относитесь к определённой категории граждан, существует несколько видов государственной помощи, которые помогут сэкономить на оплате ЖКУ.

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

Какие это льготы, кому они положены и как их получить? Узнайте в этом материале.

Компенсации: федеральные, региональные и муниципальные

Существует несколько видов компенсаций, которые различаются в зависимости от уровня бюджета, из которого они выплачиваются. Это могут быть федеральные, региональные и муниципальные выплаты. Основное отличие между ними — условия для получения льготы, которые устанавливают местные власти.

Федеральные компенсации часто предоставляются людям, чье положение не зависит от уровня дохода, а вот для получения региональных и муниципальных льгот необходимо соответствовать определённым критериям — например, иметь доход ниже прожиточного минимума региона.

Кому положены компенсации

Список лиц, имеющих право на федеральные льготы, единый по всей стране. К ним относятся:

  • Люди с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами;
  • Сотрудники образовательных учреждений, работающие в сельской местности;
  • Участники Великой Отечественной войны;
  • Ветераны боевых действий;
  • Жители блокадного Ленинграда, Чернобыля, другие категории, пострадавшие от радиации.

Для них компенсация может составлять от 50 до 100%, в зависимости от категории.

Что важного нужно знать о компенсациях

  1. Малоимущие не получают компенсацию, а получают субсидии на оплату ЖКУ. Эта мера поддержки отличается от компенсации тем, что сумма фиксирована, а выплата осуществляется заранее, до того как человек оплатит коммунальные услуги.
  2. Как рассчитывается компенсация? Сумма компенсации для большинства категорий граждан зависит от потребления коммунальных услуг. В расчет идут данные о том, сколько было потрачено на оплату воды, электричества, отопления и других услуг. При этом компенсация может рассчитываться по фактическому потреблению или по нормативам, если потребление превышает установленный лимит.
  3. Размер компенсации для ветеранов и инвалидов зависит от числа зарегистрированных в квартире членов семьи. Чем больше людей в семье, тем выше будет компенсация.
    Компенсации для региональных и муниципальных льготников

Условия для получения компенсаций на местном уровне могут сильно различаться в зависимости от региона. Важным условием является прописка на территории муниципального образования — льготы положены только тем, кто официально зарегистрирован в этом регионе.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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