Как получить компенсацию за ЖКУ и не потерять деньги

Задумывались, какие компенсации могут снизить ваши расходы на коммунальные услуги? Если вы относитесь к определённой категории граждан, существует несколько видов государственной помощи, которые помогут сэкономить на оплате ЖКУ.
Какие это льготы, кому они положены и как их получить? Узнайте в этом материале.
Существует несколько видов компенсаций, которые различаются в зависимости от уровня бюджета, из которого они выплачиваются. Это могут быть федеральные, региональные и муниципальные выплаты. Основное отличие между ними — условия для получения льготы, которые устанавливают местные власти.
Федеральные компенсации часто предоставляются людям, чье положение не зависит от уровня дохода, а вот для получения региональных и муниципальных льгот необходимо соответствовать определённым критериям — например, иметь доход ниже прожиточного минимума региона.
Список лиц, имеющих право на федеральные льготы, единый по всей стране. К ним относятся:
Для них компенсация может составлять от 50 до 100%, в зависимости от категории.
Условия для получения компенсаций на местном уровне могут сильно различаться в зависимости от региона. Важным условием является прописка на территории муниципального образования — льготы положены только тем, кто официально зарегистрирован в этом регионе.
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.
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