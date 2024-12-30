Не все подушки одинаковы: вот как выбрать для комфортного сна

Если утром вы чувствуете боль в шее или усталость, возможно, подушка не подходит. Качество сна напрямую зависит от того, насколько правильно выбрана подушка. Ведь она поддерживает шейку позвоночника в правильном положении. Если этого не происходит, мышцы начинают перенапрягаться, что приводит к болям и усталости. Почему это важно и как выбрать оптимальный вариант — читайте далее.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Как подушка влияет на состояние шеи

Когда мы спим, подушка помогает удерживать шейку позвоночника в нужном положении. Если она слишком высокая, низкая или жесткая, шея изогнется, а мышцы начнут компенсировать это положение, что вызовет дискомфорт и напряжение. Подушка должна обеспечивать поддержку, но не быть чрезмерно жесткой.

Признаки того, что подушка не подходит:

неудобное положение головы;

боли в шее и плечах по утрам;

затекшие руки.

Также стоит обратить внимание на запах или деформацию наполнителя — если подушка стала жесткой или сбилась в комки, это также сигнал, что её пора заменить.

Типы подушек в зависимости от положения тела во сне

Люди спят по-разному, и для каждого типа сна существует своя оптимальная подушка.

Для сна на спине

Самый простой выбор — классическая прямоугольная подушка средней жесткости. Также подойдут контурные модели с валиками, например, "волна". Она поддерживает шейку позвоночника и предотвращает перекос головы. Важно, чтобы подушка не была слишком низкой или высокой: слишком низкая приведет к тому, что голова будет запрокинута назад, а высокая заставит шею наклоняться вперед, создавая излишнюю нагрузку.

Для сна на боку

Для этого положения нужно выбрать более высокую и жесткую подушку, чтобы шея и позвоночник оставались в одной линии. Отлично подойдут модели с выемкой по центру, чтобы удобно разместить плечо. Также существуют подушки "волна" с двумя валиками разной высоты: высокий для сна на боку, низкий — для сна на спине. Но стоит помнить, что перевернуть такую подушку ночью будет неудобно.

Для сна на животе

Идеальные подушки для такого положения — низкие и мягкие. Это могут быть как прямоугольные классические модели, так и контурные, например, подушки формы "бабочка". Они имеют вырезы по бокам, что позволяет избежать напряжения шеи и не создает дискомфорта при повороте головы.

Что важно учитывать при выборе подушки

Не существует универсальной подушки для всех, поэтому важно опираться на собственные предпочтения и особенности сна. Каждое положение тела во время сна требует индивидуального подхода. Неверно подобранная подушка может привести к болям в шее и даже повлиять на качество сна.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.



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