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Эксперты посоветовали россиянам не покупать виниловые обои

Недвижимость

При выборе обоев следует уделить внимание двум ключевым аспектам: их прочности и безопасности. Такую рекомендацию дал Федор Васильев, генеральный директор компании "Главснаб".

обои
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обои

Несмотря на свою низкую стоимость, бумажные обои отличаются недолговечностью — они легко пачкаются, могут быстро порваться и теряют цвет. Удалить загрязнения с таких обоев, не повредив их, практически невозможно. Виниловые обои более устойчивы к повреждениям и более удобны в уходе, но у них есть значительный минус — плохая воздухопроницаемость. Они не позволяют воздуху циркулировать в помещении, что может ухудшить микроклимат. С точки зрения экспертов, флизелиновые обои являются наилучшим выбором. Их срок службы впечатляющий, а паропроницаемость способствует поддержанию здоровой атмосферы в квартире, передает NEWS. ru.

Еще одним важным моментом при выборе обоев является наличие специальных сертификатов, таких как Eco, Safe и Non-toxic. Материалы с экологической маркировкой не выделяют вредных веществ и абсолютно безопасны для здоровья человека.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений. Представляют собой полотно, свёрнутое в рулон. Основные размеры полотна: ширина — 0,53, 0,70, 1м, 1,06 м, длина — 10 и 25 м. Основные виды обоев: стеклообои, флизелиновые, бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основах.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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