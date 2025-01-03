Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру

По данным на конец декабря 2024 года, чтобы жители крупных городов и их пригородов смогли приобрести в ипотеку хотя бы однокомнатную квартиру в новостройке, им необходимо накопить от 53,7% до 77,4% от стоимости жилья, как подсчитала "РБК-Недвижимость". В противном случае, учитывая высокие процентные ставки, текущий уровень доходов и стоимость первичного жилья, банки не одобрят ипотечный кредит.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Новостройка

Согласно исследованию, для жителей Казани и Нижнего Новгорода, чтобы приобрести однушку в кредит, необходимо накопить более 77 % от её стоимости. В Волгограде этот показатель составляет 73,6 %, а в Москве и Санкт-Петербурге — около 73,3-73,5 %.

Самая благоприятная ситуация наблюдается в Красноярске, где для первоначального взноса требуется накопить более половины стоимости жилья — 53,7 %. Это говорит о том, что доступность ипотечного кредитования может варьироваться в зависимости от региона и уровня дохода населения.

Средняя ипотечная ставка по рыночным программам на декабрь 2024 года составляет 29 %, что является довольно высоким показателем. Банки рассчитывают, что заёмщик сможет тратить на обслуживание кредита не более половины своих регулярных доходов.

Таким образом, доступность ипотечного кредитования зависит от множества факторов, включая уровень дохода населения, стоимость жилья и процентные ставки по кредитам.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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