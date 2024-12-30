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Эксперты оценили объем льготной ипотеки в России в декабре

Недвижимость

В декабре объем льготной ипотеки в России останется на уровне ноября.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

В течение первых трех недель декабря было выдано примерно 118 миллиардов рублей, что сопоставимо с 119 миллиардами за аналогичный период ноября. В то же время ноябрь стал месяцем, когда наблюдалось снижение объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). За этот период было выдано 72,3 тысячи ИЖК на сумму 274,4 миллиона рублей, что составляет снижение на 23,8 процента по количеству и на 25,3 процента по объему по сравнению с октябрем. Годовой показатель упал более чем в полтора раза.

Предоставление ипотечных кредитов с государственной поддержкой составило 75 процентов от общего объема в ноябре. В итоге было выдано 204,3 миллиарда рублей, что на 18,2 процента ниже уровня октября, передает РИА Новости.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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