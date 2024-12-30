Россиянам дали совет на случай попадания фейерверка в окно

Если фейерверк попал в окно вашей квартиры, стоит немедленно обратиться в полицию, чтобы выяснить, кто устроил этот запуск. Об этом рассказал адвокат Леонид Исаев.

Таким нарушителям может грозить ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, а в самых серьезных случаях — и за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Правоохранительные органы должны запросить записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность нарушителя.

Кроме того, необходимо провести оценку ущерба и составить акт. Это можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к представителям управляющей компании или жилищной организации. Фейерверк, попавший в окно, может нанести как материальный ущерб, так и моральный — особенно если стекло разбилось в праздничный вечер. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.





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