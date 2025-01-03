Как сохранить белые носки белыми: эффективные методы отбеливания

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белые носки — стильный и универсальный элемент гардероба, который легко дополняет любой образ. Они символизируют чистоту и позитив, но, к сожалению, быстро пачкаются. Чтобы сохранить их привлекательный вид, нужно регулярно стирать. Вот несколько простых и действенных методов отбеливания белых носков.

Фото: flickr. com by Jason Evans, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Белые носки

Для удаления свежих загрязнений смешайте 1 ст. ложку спирта, 1 ст. ложку перекиси водорода и 1 литр воды. Позвольте смеси закипеть, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Замочите носки на ночь в этом растворе, а утром постирайте их ручным способом или в стиральной машине с мылом. Если пятна уже въелись в ткань, попробуйте другой способ. В стакане воды растворите по 1 ст. ложке жидкого и твёрдого мыла, добавьте 1 ст. ложку перекиси водорода. Положите носки в пластиковый пакет, залейте раствором и завяжите его. Затем положите пакет в разогретую до 150 градусов духовку на 15 минут. После остывания постирайте носки в стиральной машине. Ещё один эффективный метод — замачивание в растворе уксуса и лимонной кислоты. В 1 литре тёплой воды растворите 1 чайную ложку уксуса и щепотку лимонной кислоты. Пусть носки полежат в этом растворе примерно 1 час, затем постирайте их, как обычно.

Для борьбы с въевшимися пятнами рекомендуется использовать резиновые перчатки. Стирайте носки сразу после носки, чтобы грязь не успела глубоко проникнуть в ткань.

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена.



Отбе́ливание беле́ние — обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета.



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