Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожай до осени: томаты с длительным плодоношением
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Вкусные пельмени без лепки: попробуйте новый способ
Как создать идеальную форму бровей и сохранить её?
Комары: невидимые убийцы, которые уносят миллионы жизней
Как спрятать кондиционер, чтобы он не портил интерьер? Лучшие решения
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Как кошки могут угрожать вашему здоровью
Не допускайте ошибок в поливе орхидей: простые советы для любителей растений!

Как сохранить белые носки белыми: эффективные методы отбеливания

1:44
Недвижимость

Белые носки — стильный и универсальный элемент гардероба, который легко дополняет любой образ. Они символизируют чистоту и позитив, но, к сожалению, быстро пачкаются. Чтобы сохранить их привлекательный вид, нужно регулярно стирать. Вот несколько простых и действенных методов отбеливания белых носков.

Белые носки
Фото: flickr. com by Jason Evans, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белые носки
  1. Для удаления свежих загрязнений смешайте 1 ст. ложку спирта, 1 ст. ложку перекиси водорода и 1 литр воды. Позвольте смеси закипеть, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Замочите носки на ночь в этом растворе, а утром постирайте их ручным способом или в стиральной машине с мылом.
  2. Если пятна уже въелись в ткань, попробуйте другой способ. В стакане воды растворите по 1 ст. ложке жидкого и твёрдого мыла, добавьте 1 ст. ложку перекиси водорода. Положите носки в пластиковый пакет, залейте раствором и завяжите его. Затем положите пакет в разогретую до 150 градусов духовку на 15 минут. После остывания постирайте носки в стиральной машине.
  3. Ещё один эффективный метод — замачивание в растворе уксуса и лимонной кислоты. В 1 литре тёплой воды растворите 1 чайную ложку уксуса и щепотку лимонной кислоты. Пусть носки полежат в этом растворе примерно 1 час, затем постирайте их, как обычно.

Для борьбы с въевшимися пятнами рекомендуется использовать резиновые перчатки. Стирайте носки сразу после носки, чтобы грязь не успела глубоко проникнуть в ткань.

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена. 

Отбе́ливание беле́ние — обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Шоу-бизнес
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном Аудио 
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки Аудио 
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Недвижимость
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Как создать идеальную форму бровей и сохранить её?
Комары: невидимые убийцы, которые уносят миллионы жизней
Как спрятать кондиционер, чтобы он не портил интерьер? Лучшие решения
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Как кошки могут угрожать вашему здоровью
Не допускайте ошибок в поливе орхидей: простые советы для любителей растений!
Яндекс обязали закрыть доступ к фото и картам НПЗ в России
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Андрей Григорьев-Апполонов показал отдых с 16-летним сыном Арсением
Открываем примерзшие двери без усилий: эффективные лайфхаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.