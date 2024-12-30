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Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

Недвижимость

В конце декабря район Бирюлево Западное стал наиболее доступным по стоимости вторичного жилья среди районов Старой Москвы. Средняя цена квадратного метра здесь составила 205,3 тысячи рублей, информирует РБК, ссылаясь на данные компании "Инком-Недвижимость".

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

На втором месте по доступности жилья расположилась Капотня, где средняя стоимость квадратного метра достигла 206,8 тысячи рублей. Третью позицию заняла Некрасовка, с ценой 207,3 тысячи рублей за квадрат. В пятерку также вошли Бирюлево Восточное (с ценой 214,9 тысячи рублей) и Южное Бутово (219,6 тысячи рублей).

Как отметил Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость", окраинные спальные районы Москвы обычно предлагают самые выгодные условия для покупки жилья.

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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