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Маленькая гостиная? Вот как сделать её более просторной и удобной

Недвижимость

Гостиная — это пространство для отдыха и общения, но если она кажется тесной, это может повлиять на ваш комфорт. Есть несколько способов, которые помогут визуально увеличить пространство и создать уютную атмосферу.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

Первое, на что стоит обратить внимание, — это правильное размещение мебели. Не перегружайте комнату предметами, чтобы избежать ощущения тесноты. Стены должны быть без полок для хранения книг и декоративных вещей, а мебель с функцией хранения.

Зеркала и световые эффекты — это простые, но эффективные решения для расширения пространства. Разместите зеркала на стенах, противоположных окнам, чтобы отражать естественный свет.

Современный дизайн интерьера также способствует созданию ощущения большего пространства. Простые формы мебели, светлые оттенки и глянцевые отделки помогут открыть пространство и сделать его более светлым и уютным. 

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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