Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Праздники уже близко, и пора привести дом в порядок, чтобы встретить Новый год с чистого листа. Уборка перед праздниками поможет создать уютную атмосферу, избавившись от лишних вещей.

Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Ёлка Леры Кудрявцевой

Прежде всего, стоит избавиться от старых бумаг, журналов, чеков и ненужных документов, которые только собирают пыль. Также пора распрощаться с поломанными вещами, такими как старый фен или треснувшая посуда, которые занимают место и создают визуальный шум.

Переберите холодильник и аптечку, избавившись от просроченных продуктов и лекарств, чтобы освободить пространство для праздничных запасов. Если в вашем гардеробе есть одежда, которая не приносит радости, лучше отдать её на переработку или в благотворительные фонды.

Не забывайте проверить косметику и бытовую химию в ванной, избавиться от старых и просроченных средств. Также стоит пройтись по детским игрушкам и вещам, избавиться от сломанных или тех, которые уже не используются.

В завершение, проверьте декор — новогодние украшения, которые давно не использовались, можно передать другим или выбросить. Для удобства уборки используйте три коробки: для выброса, переработки и передачи другим людям, а таймер поможет не затягивать процесс.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла. Дату Нового года определяет принятый в каждой конкретной культуре календарь.



Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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