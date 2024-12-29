Добавьте 0,5 стакана этого порошка в стиральную машину! Удалит даже самые сильные загрязнения

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Белье ежедневно подвергается серьёзным нагрузкам, теряя свежесть и яркость. Соль может стать вашим надёжным помощником в уходе за ним.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Добавьте полстакана соли в барабан стиральной машины, чтобы удалить въевшуюся грязь, пятна и неприятные запахи. Соль мягко воздействует на ткани, сохраняя их структуру, делает белое бельё сияющим, а цветное — насыщенным.

Для более глубокого очищения попробуйте замочить бельё в теплой воде с двумя ложками соли на час перед стиркой. Это ослабит загрязнения и улучшит результат.

Также соль нейтрализует запахи, а добавление эфирного масла подарит вещам лёгкий приятный аромат, пишет журнал Receptar.

Соль — простой, экологичный и эффективный способ сохранить бельё свежим, мягким и красивым. Попробуйте, и разница будет очевидна!

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



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