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Добавьте 0,5 стакана этого порошка в стиральную машину! Удалит даже самые сильные загрязнения

0:57
Недвижимость

Белье ежедневно подвергается серьёзным нагрузкам, теряя свежесть и яркость. Соль может стать вашим надёжным помощником в уходе за ним.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Добавьте полстакана соли в барабан стиральной машины, чтобы удалить въевшуюся грязь, пятна и неприятные запахи. Соль мягко воздействует на ткани, сохраняя их структуру, делает белое бельё сияющим, а цветное — насыщенным.

Для более глубокого очищения попробуйте замочить бельё в теплой воде с двумя ложками соли на час перед стиркой. Это ослабит загрязнения и улучшит результат.

Также соль нейтрализует запахи, а добавление эфирного масла подарит вещам лёгкий приятный аромат, пишет журнал Receptar.

Соль — простой, экологичный и эффективный способ сохранить бельё свежим, мягким и красивым. Попробуйте, и разница будет очевидна!

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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