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Это красивое и полезное комнатное растение таит в себе опасность! Оно может поставить под угрозу вашу жизнь

Недвижимость

Дифенбахия — популярное комнатное растение с эффектными листьями, которое украшает интерьеры и увлажняет воздух.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Однако за его красотой скрывается опасность: растение содержит ядовитый оксалат кальция. Контакт с соком дифенбахии вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, а при попадании внутрь — сильное жжение, отёк, воспаление, нарушение глотания и дыхания.

У детей, пожилых людей и животных последствия могут быть особенно тяжёлыми, пишет журнал Receptar.

Название "немая трость" связано с тем, что отёк в ротовой полости временно лишает человека речи. При случайном контакте с растением нужно немедленно промыть поражённый участок, а при попадании внутрь — обратиться к врачу.

Чтобы избежать проблем, стоит изучить свойства растений перед покупкой и убрать потенциально опасные виды из дома, если у вас есть дети или животные.

Уточнения

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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