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Гости будут в восторге! Вот как найти тот самый ковёр, который преобразит вашу гостиную

Недвижимость

Ковёр — важный элемент интерьера, который создаёт уют и завершает образ гостиной. При выборе ковра важно учитывать несколько факторов.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Размер ковра должен соответствовать площади помещения: для небольших гостиных подойдут компактные варианты, а для просторных — крупные.

Стиль ковра также играет роль: современному интерьеру подойдут модели с геометрическими узорами, а классическому — с элегантными орнаментами.

Материал определяет долговечность и практичность изделия. Шерстяные ковры славятся прочностью, а синтетические — устойчивостью к пятнам.

Цветовая гамма должна гармонировать с общим оформлением комнаты, дополняя мебель и декор.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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