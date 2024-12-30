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Ремонт стен без хлопот: всё, что нужно знать о машинной штукатурке

4:27
Недвижимость

Оштукатуривание стен — это неотъемлемая часть любого ремонта или отделки. С помощью штукатурки устраняются неровности, а также создается база для последующего нанесения декоративных материалов. Современные технологии позволяют выполнять эту работу как вручную, так и с использованием механизированных станций. Последний способ имеет множество преимуществ, но не лишён и недостатков.

Ремонт
Фото: freepik by cookie-studio
Ремонт

Преимущества механизированной штукатурки

Механизированное оштукатуривание всё чаще становится выбором современных мастеров. Его основные преимущества:

  • Скорость выполнения: работы выполняются в 3 раза быстрее по сравнению с ручным способом.
  • Качество раствора: смесь замешивается в машине равномерно, что исключает комки и улучшает прочность покрытия.
  • Экономия материала: тонкий и ровный слой снижает расход штукатурки.
  • Адгезия: под давлением смесь лучше закрепляется на поверхности, что повышает её долговечность.
  • Снижение затрат: смеси для механизированного нанесения стоят дешевле ручных аналогов.

Механизированная штукатурка подходит для любых оснований — от кирпича до бетона, но важно учитывать подготовку поверхности.

Недостатки механизированной штукатурки

Несмотря на преимущества, у метода есть и минусы:

  • Высокий уровень шума: работа станции может быть некомфортной, особенно в жилых домах.
  • Проблемы с плиткой: покрытие, нанесённое машинным способом, не всегда подходит для укладки керамической плитки.
  • Подключение к электросети: для работы требуется трехфазное питание, что может быть недоступно в квартирах.
  • Сложность в обслуживании: машину необходимо тщательно очищать после каждого использования.
  • Ограничения по формам: станция не подходит для фигурных поверхностей или внутренних углов.
  • Долгое высыхание: раствору нужно до 7 дней для полного застывания.

Разновидности штукатурных машин и растворов

Штукатурные станции делятся на два типа в зависимости от производительности:

Компактные модели для квартир

  • Производительность до 18 л/мин, подключение к бытовой сети 220 В, компактные и удобные для транспортировки.

Мощные станции для больших объектов

  • Производительность свыше 22 л/мин, подключение к сети 380 В, подходят для коммерческих и промышленных объектов.

Штукатурные смеси делятся на категории

  • Стартовые: слой 5-40 мм.
  • Универсальные: слой 2-60 мм, могут использоваться без шпаклевки.
  • Тонкослойные декоративные: подходят для финишной отделки и имеют разные свойства ( акриловые, силикатные, эластомерные).

Этапы выполнения работ

Процесс механизированного оштукатуривания включает несколько этапов:

  • Подготовка стен: очистка, грунтовка, установка маяков.
  • Замешивание раствора: в станцию засыпается смесь, добавляется вода, и раствор перемешивается.
  • Нанесение штукатурки: с помощью рукава смесь распыляется горизонтальными линиями.
  • Выравнивание: слой распределяется инструментами, пустоты замазываются.
  • Финишная обработка: через час поверхность дополнительно выравнивается шпателем.

Типичные ошибки при оштукатуривании

Некорректное выполнение работ может привести к разрушению покрытия. Вот основные ошибки:

  • Нанесение штукатурки на сухую или неподготовленную поверхность.
  • Изменение консистенции раствора добавлением сухой смеси.
  • Несоблюдение времени высыхания и неправильный температурно-влажностный режим.
  • Установка маяков без их последующего удаления.
  • Применение слишком толстого слоя, что увеличивает риск растрескивания.
  • Неправильное использование тепловых пушек зимой.

Итог

Механизированная штукатурка — это быстрый и качественный способ отделки стен, особенно на больших площадях. Однако перед началом работ важно учесть особенности метода, подготовить стены и строго следовать технологиям. В случае отсутствия необходимого оборудования или навыков лучше доверить задачу профессионалам.

Уточнения

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco "гипс, известь, алебастр") — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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