Серые стены и белые двери: какие цвета в отделке квартир выбирали россияне в 2024 году

Исследование, проведённое группой компаний "Самолёт", показало, что более 90% российских покупателей предпочитают приобретать квартиры с готовой отделкой. Большинство предпочитает серые стены, белые двери, чёрные розетки и выключатели, а также напольное покрытие под дерево.
Любопытно, что серый цвет оказался безоговорочным фаворитом среди опрошенных, когда речь зашла об отделке стен. Только 21% респондентов отдали предпочтение исключительно белому цвету в оформлении квартиры. Ещё треть опрошенных предпочли использовать в интерьере бежевые тона.
В исследовании также отмечается, что при выборе интерьера ванной комнаты самыми популярными материалами являются плитка и керамогранит. Наиболее востребованными цветами стали бежевый и голубой.
Однако почти 70% опрошенных считают однотонную плитку скучной и предпочитают разнообразить интерьер с помощью акцентных стен. Среди дополнительных элементов, которые должны быть в ванной комнате, респонденты назвали полотенцесушитель, стеклянную шторку и гигиенический душ.
Результаты исследования также свидетельствуют о том, что российские покупатели готовы вкладывать значительные суммы в обновление своего жилья. В среднем жители мегаполисов планируют потратить на эти цели около 1,6 миллиона рублей.
Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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