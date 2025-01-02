Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие ошибки могут стать причиной потери нормального урожая помидоров:? Их допускают многие дачники
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Цветы, которые не перестают удивлять: 5 лучших сортов роз
Инструкция для туристов: как минимизировать ущерб от кражи
Никогда не угадаете, какое упражнение для ног самое эффективное
Цены на сигареты в России выросли
Секреты восстановления кожи после активных тренировок
Океанская губка, живущая 11 000 лет, раскрывает секреты климата
Горячая еда: почему она опасна для вашего холодильника и продуктов

Серые стены и белые двери: какие цвета в отделке квартир выбирали россияне в 2024 году

1:31
Недвижимость

Исследование, проведённое группой компаний "‎Самолёт", показало, что более 90% российских покупателей предпочитают приобретать квартиры с готовой отделкой. Большинство предпочитает серые стены, белые двери, чёрные розетки и выключатели, а также напольное покрытие под дерево.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Любопытно, что серый цвет оказался безоговорочным фаворитом среди опрошенных, когда речь зашла об отделке стен. Только 21% респондентов отдали предпочтение исключительно белому цвету в оформлении квартиры. Ещё треть опрошенных предпочли использовать в интерьере бежевые тона.

В исследовании также отмечается, что при выборе интерьера ванной комнаты самыми популярными материалами являются плитка и керамогранит. Наиболее востребованными цветами стали бежевый и голубой.

Однако почти 70% опрошенных считают однотонную плитку скучной и предпочитают разнообразить интерьер с помощью акцентных стен. Среди дополнительных элементов, которые должны быть в ванной комнате, респонденты назвали полотенцесушитель, стеклянную шторку и гигиенический душ.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что российские покупатели готовы вкладывать значительные суммы в обновление своего жилья. В среднем жители мегаполисов планируют потратить на эти цели около 1,6 миллиона рублей.

Уточнения

Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.
 

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Авто
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели Аудио 
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Еда и рецепты
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома Аудио 
Иван Ургант высказался о популярной телепередаче со своим участием: честно говоря, не закрылась
Российский шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о популярной телепередаче со своим участием: честно говоря, не закрылась Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Последние материалы
Океанская губка, живущая 11 000 лет, раскрывает секреты климата
Горячая еда: почему она опасна для вашего холодильника и продуктов
Эти продукты раскроют весь вкус помидоров: проверенные сочетания
Что сделать с остатками оливье: два рецепта для вкусной утилизации
Сколько раз водителя могут заставить продувать алкотестер, чтобы отобрать права
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Как сделать систему полива идеальной? Не совершайте этих ошибок
Ухаживаем за денежным деревом правильно: секреты цветения
Где в Италии белый песок встречается с голубыми водами
Умственные способности насекомых, которые вас поразят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.