Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотистая корочка: как добиться идеального картофеля
Какой кефир самый полезный для здоровья и почему
Как создать красивый сад на кислой почве: три неожиданных кустарника
Как использовать соль в качестве подкормки? Об этом знают не все дачники
Ваш двигатель может выйти из строя этой зимой: узнайте, как этого избежать
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает

Мозаика в интерьере: как превратить дом в произведение искусства

3:09
Недвижимость

Мозаика – это один из древнейших декоративных материалов, который до сих пор остается популярным. Её ценят за прочность, устойчивость к влаге, долговечность и невероятные декоративные возможности. Несмотря на то, что чаще всего её используют в ванных комнатах или на кухонных фартуках, мозаика способна преобразить любой интерьер.

Мозаика
Фото: freepik by lifeforstock
Мозаика

Преимущества мозаики в интерьере

Многие воспринимают мозаику как функциональный материал для влажных зон. Она действительно идеально подходит для бассейнов, ванных и кухонь, так как:

  • Легко моется.
  • Не боится сырости.
  • Долго сохраняет внешний вид.

Однако её потенциал гораздо шире. С помощью мозаики можно оформить криволинейные поверхности, такие как колонны, трубы, и создать эффект перетекания форм. Это не только эстетично, но и практично – мозаика служит долгие годы, а заменить повреждённый фрагмент легко.

Где использовать мозаику

Кухонные гарнитуры и столешницы

  • Мозаика идеально подходит для столешниц и барных стоек. Она термостойкая, легко моется и делает интерьер оригинальным.

Фасады и камины

  • Морозоустойчивость позволяет использовать её для отделки фасадов. Оформление входной группы или декор каминов – это не только красиво, но и долговечно.

Мебель

  • Садовая мебель, шезлонги в саунах или кухни из мозаики – это эстетика и практичность в одном решении.

Полы и душевые

  • Мозаичный пол с множеством швов предотвращает скольжение. Для бассейнов или душевых зон подойдут специальные коллекции с шероховатой поверхностью.

Материалы и разновидности мозаики

Мозаика может быть выполнена из различных материалов:

  • Стеклянная: прочная, устойчивая к влаге, часто используется для бассейнов.
  • Керамическая: отличается высокой износостойкостью и подходит для полов.
  • Каменная: изготавливается из натурального камня (мрамор, травертин), идеально подходит для создания панно.
  • Хрустальная: отражает свет, создавая эффект наполненности комнаты светом.
  • Деревянная: эстетичный и экологичный вариант для интерьеров.

Стоимость мозаики

Цена мозаики варьируется в зависимости от материала и производителя:

  • Стеклянная и керамическая – от 600 рублей за квадратный метр.
  • Мозаика с добавлением полудрагоценных камней и золота – до 70 тысяч рублей за «квадрат».
  • Итальянская мозаика традиционно дороже, однако китайские производители предлагают качественные альтернативы по более доступной цене.

Почему мозаика – это всегда выигрыш

Мозаика не надоедает благодаря игре света и тени. Даже спустя годы панно или отделка остаются актуальными, добавляя пространству уникальный стиль. Это материал, который способен превратить любой интерьер в произведение искусства.

Уточнения

Мозаика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum - (произведение), посвящённое музам) — техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке
Шоу-бизнес
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке Аудио 
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Какой кефир самый полезный для здоровья и почему
Как создать красивый сад на кислой почве: три неожиданных кустарника
Как использовать соль в качестве подкормки? Об этом знают не все дачники
Ваш двигатель может выйти из строя этой зимой: узнайте, как этого избежать
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает
Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?
В Египте расследуют причины нападения акулы на туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.