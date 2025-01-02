Интерьер без хаоса: детали, которые могут испортить даже самое безупречное помещение

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самый изысканный интерьер с дорогостоящим ремонтом может утратить свою привлекательность из-за мелочей, которые остаются без внимания. Эти незначительные детали могут существенно повлиять на общее впечатление от дизайна.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Захламлённая кухня

Например, яркие салфетки и полотенца на кухне создают визуальный беспорядок и могут не гармонировать с цветовой палитрой помещения. Рекомендуется отдавать предпочтение однотонным текстильным изделиям или вариантам с ненавязчивым узором, которые будут сочетаться с общим стилем интерьера.

Кабели, удлинители и зарядные устройства для гаджетов также могут испортить впечатление от аккуратности. Для их организации используйте специальные коробки, держатели и органайзеры.

Предметы для уборки, такие как ведра, швабры, пылесосы и гладильные доски, могут нарушить эстетику даже самого аккуратного пространства. Храните их в кладовке, специальном шкафу или на крючках в скрытых нишах.

Избыток обуви в коридоре не только создает препятствия при входе в квартиру, но и захламляет пространство. Правильная организация хранения поможет решить эту проблему. Обувь, которая не носится в данный сезон, можно убрать из прихожей, а ненужную утилизировать, продать или подарить. Активно используемую обувь храните в галошнице или на специальной полке.

Декор играет важную роль в создании атмосферы и восприятии дома. Избегайте безвкусных элементов, которые могут нарушить гармонию интерьера.

Уточнения

Беспоря́док — непоря́док, упущение или отсутствие порядка, неустройство, расстройство.



Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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