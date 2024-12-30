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Ультрафиолет или подогрев: как сушить обувь без проблем

2:31
Недвижимость

Мокрая обувь с неприятным запахом — особенно актуальная проблема зимой, когда снег и грязь промачивают даже самые надёжные ботинки. Чтобы быстро и бережно высушить обувь, лучше использовать специализированные сушилки. Разберёмся, какие варианты существуют.

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

Простейшие электрические сушилки

Самый доступный вариант — электрические сушилки в виде гибкого кабеля. Стоят они до 500 рублей и нагреваются до +35 °C, что позволяет высушить обувь за ночь, не рискуя её деформировать. Кабель можно разместить внутри обуви так, чтобы тепло проникло даже в труднодоступные места.

Формованные сушилки

Пластиковые модели, повторяющие форму носка или стельки, стоят от 700 рублей. Они вставляются внутрь обуви и быстрее справляются с задачей. Некоторые модели оснащены режимами с повышением температуры до +50 °C, что ускоряет процесс сушки.

Ультрафиолетовые сушилки

Эти устройства не только сушат, но и дезинфицируют обувь, устраняя запахи. Модели с ультрафиолетом или озонатором стоят от 1000 рублей. Однако стоит быть осторожным с подделками, которые могут имитировать функции, не обладая реальными дезинфицирующими свойствами.

Сушилки с насадками

Модели, на которые обувь надевается сверху, отличаются большей мощностью. Они высушивают тяжёлые зимние ботинки быстрее, чем вставные устройства. Некоторые модели позволяют одновременно сушить до двух пар обуви и имеют несколько температурных режимов. Цена начинается от 3000 рублей.

Напольные и настольные сушилки

Настольные сушилки часто выглядят как дизайнерские элементы интерьера. Они подогревают обувь снизу, обеспечивая равномерную сушку, и подходят для прихожих, где важно компактное размещение.

Коврики с подогревом

Коврики с подогревом — универсальное решение. Они подходят не только для обуви, но и для согревания ног или домашних питомцев. Однако сушат ботинки медленнее, так как тепло поступает через подошву, а не внутрь обуви.

Итог

Выбор сушилки зависит от ваших потребностей и бюджета. Для быстрого результата подойдут формованные или сушилки с насадками, а для повседневного удобства — подогреваемый коврик.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra - сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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