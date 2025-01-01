Секрет чистого матраса: лайфхак, который поможет сохранить свежесть надолго

Кровать для многих является воплощением уюта и отдыха, но аромат свежести после стирки постельного белья быстро улетучивается. Во время сна из-за контакта с телом постель быстро теряет запах чистоты. Как же продлить ощущение свежести?
Некоторые эксперты предлагают положить кусочек лимонной цедры в барабан стиральной машины во время стирки. Считается, что лимон нейтрализует неприятные запахи и придает белью аромат чистоты. Однако эффективность этого метода сомнительна, а риск засорения машины слишком велик. Лучше воспользоваться более безопасными и действенными способами.
Чтобы сохранить свежесть не только на постельном белье, но и на самом матрасе, важно позаботиться о его чистоте. Вот простой пошаговый лайфхак, который поможет наслаждаться ощущением чистоты во время сна долгое время.
Сода поможет нейтрализовать неприятные запахи, а эфирные масла придадут матрасу свежий аромат, который будет сохраняться в течение длительного времени.
Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
Посте́ль (от «постилать») — всё, что постилается для отдыха и сна: подстилка, тюфяк, матрац, постельное бельё и так далее.
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