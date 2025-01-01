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Секрет чистого матраса: лайфхак, который поможет сохранить свежесть надолго

Недвижимость

Кровать для многих является воплощением уюта и отдыха, но аромат свежести после стирки постельного белья быстро улетучивается. Во время сна из-за контакта с телом постель быстро теряет запах чистоты. Как же продлить ощущение свежести?

Расстеленная постель
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель

Некоторые эксперты предлагают положить кусочек лимонной цедры в барабан стиральной машины во время стирки. Считается, что лимон нейтрализует неприятные запахи и придает белью аромат чистоты. Однако эффективность этого метода сомнительна, а риск засорения машины слишком велик. Лучше воспользоваться более безопасными и действенными способами.

Чтобы сохранить свежесть не только на постельном белье, но и на самом матрасе, важно позаботиться о его чистоте. Вот простой пошаговый лайфхак, который поможет наслаждаться ощущением чистоты во время сна долгое время.

  1. Пропылесосьте матрас, чтобы удалить пыль, грязь и микробы.
  2. Приготовьте смесь из пищевой соды и эфирного масла. Для этого смешайте три столовые ложки соды с несколькими каплями эфирного масла (например, лаванды или цитрусовых).
  3. Равномерно распределите смесь по поверхности матраса.
  4. Оставьте смесь на несколько часов, чтобы она впиталась.
  5. После того как смесь впитается, пропылесосьте матрас еще раз, чтобы удалить остатки соды.

Сода поможет нейтрализовать неприятные запахи, а эфирные масла придадут матрасу свежий аромат, который будет сохраняться в течение длительного времени.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

Посте́ль (от «постилать») — всё, что постилается для отдыха и сна: подстилка, тюфяк, матрац, постельное бельё и так далее.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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