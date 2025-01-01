Маленький секрет для большой стирки: как могут помочь влажные салфетки

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждому из нас знакома ситуация, когда нужно постирать вещь, но нет времени или возможности воспользоваться услугами химчистки. Возможно, вы только что постирали одежду, но она всё ещё выглядит не совсем чистой. Существует простое и очень нестандартное решение, которое поможет быстро освежить вашу одежду — использование влажной салфетки в стиральной машине.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Влажные салфетки широко известны как универсальное средство для уборки, но мало кто знает, что они также могут быть полезны при стирке. Если вы хотите сохранить чистоту и свежесть своей одежды, просто положите одну влажную салфетку вместе с вещами в барабан стиральной машины.

Для достижения наилучшего результата выбирайте качественные салфетки, например, детские. Они не вызывают аллергии и имеют нейтральный состав. Не кладите салфетку в отсек для кондиционера или порошка — положите её прямо в барабан во время отжима.

Не используйте слишком много салфеток. Одной будет достаточно для небольшой загрузки. Этот метод не заменит профессиональную химчистку, но он отлично подойдёт для освежения повседневной одежды, такой как футболки, рубашки и свитеры.

Если ваша стиральная машина оснащена функцией "паровая стирка", этот способ будет особенно эффективным. Пар проникает в ткань, раскрывая её поры, а влажная салфетка помогает усилить этот эффект, делая одежду мягкой и свежей.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Влажная салфетка — гигиеническая салфетка различного бытового и промышленного назначения.



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