Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актуальные оттенки макияжа для зимнего сезона
Птичий грипп атакует зоопарки: сколько редких животных погибло
Это рыбное блюдо покорит гостей: вкус, от которого не оторваться
Эти десерты полезны для здоровья: новая эра питания
Простые правила для долголетия: измените 5 привычек
Чем обработать капусту от вредителей? Названы лучшие варианты
Дальний Восток переходит к конкурентному ценообразованию на электроэнергию
Вредные советы о здоровье: мифы в которые вы верите
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных

Маленький секрет для большой стирки: как могут помочь влажные салфетки

1:34
Недвижимость

Каждому из нас знакома ситуация, когда нужно постирать вещь, но нет времени или возможности воспользоваться услугами химчистки. Возможно, вы только что постирали одежду, но она всё ещё выглядит не совсем чистой. Существует простое и очень нестандартное решение, которое поможет быстро освежить вашу одежду — использование влажной салфетки в стиральной машине.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Влажные салфетки широко известны как универсальное средство для уборки, но мало кто знает, что они также могут быть полезны при стирке. Если вы хотите сохранить чистоту и свежесть своей одежды, просто положите одну влажную салфетку вместе с вещами в барабан стиральной машины.

Для достижения наилучшего результата выбирайте качественные салфетки, например, детские. Они не вызывают аллергии и имеют нейтральный состав. Не кладите салфетку в отсек для кондиционера или порошка — положите её прямо в барабан во время отжима.

Не используйте слишком много салфеток. Одной будет достаточно для небольшой загрузки. Этот метод не заменит профессиональную химчистку, но он отлично подойдёт для освежения повседневной одежды, такой как футболки, рубашки и свитеры.

Если ваша стиральная машина оснащена функцией "паровая стирка", этот способ будет особенно эффективным. Пар проникает в ткань, раскрывая её поры, а влажная салфетка помогает усилить этот эффект, делая одежду мягкой и свежей.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Влажная салфетка — гигиеническая салфетка различного бытового и промышленного назначения. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Туризм
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь Аудио 
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Экономика и бизнес
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Эти десерты полезны для здоровья: новая эра питания
Простые правила для долголетия: измените 5 привычек
Чем обработать капусту от вредителей? Названы лучшие варианты
Дальний Восток переходит к конкурентному ценообразованию на электроэнергию
Вредные советы о здоровье: мифы в которые вы верите
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Маленький секрет для большой стирки: как могут помочь влажные салфетки
Вы себя не узнаете! Вот что произойдёт, если целый месяц начинать утро с зарядки
Безмасочная литография: как это работает
3 ситуации, когда кошка на груди — не такая уж милая привычка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.