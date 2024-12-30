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Как бюджетно украсить дом к Новому году

1:21
Недвижимость

Не обязательно тратить большие деньги, чтобы создать стильную и уютную атмосферу в доме к празднику. Декоратор Юлия Лапшинова поделилась простыми способами сэкономить на праздничном декоре.

новый год
Фото: Freepik by Designed by Freepik
новый год

Первое, что советует декоратор в разговоре с РИАМО, — это составить план работ. Определите, какие зоны нужно украсить, и подберите необходимые элементы. Это поможет избежать ненужных трат и сосредоточиться на том, что действительно важно. Также важно заранее установить бюджет, чтобы не превышать его и вложить средства в качественные украшения, которые прослужат несколько лет.

Один из самых экономичных способов — создать украшения своими руками. Сделанные собственноручно ёлочные игрушки, гирлянды из бумаги и ткани, подсвечники в банках или вазах — все это не только обойдется дешевле, но и придаст вашему дому уникальный стиль. Вы можете использовать природные материалы, такие как шишки и веточки, для создания собственных оригинальных композиций.

Еще один совет — модернизировать старые украшения. Покрасьте старые игрушки или создайте с ними новые композиции. Смешение привычных и новых элементов декора поможет создать уникальный авторский стиль и сэкономить деньги.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

Ёлочные украше́ния — шары, фигурки и иные украшения, которыми наряжают новогоднюю (или рождественскую) ёлку, а также интерьер и экстерьер помещения к празднику Рождества и Нового года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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