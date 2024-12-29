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Реально ли переехать в недостроенный дом: разбираем нюансы

2:29
Недвижимость

Строительство дома из бруса — процесс небыстрый, и многие сталкиваются с дилеммой: можно ли заселиться в такой дом, пока он ещё "оседает"? Ответ зависит от соблюдения ряда условий и правильного подхода к организации быта в недостроенном жилище. Рассмотрим все нюансы.

Ремонт кровли загородного дома
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт кровли загородного дома

Как подготовить дом к проживанию

Чтобы заселиться в дом из бруса во время усадки, важно учесть следующие аспекты:

Минимальная отделка

  • Временно можно ограничиться черновыми полами, окрашенными для удобства уборки. Шпунтованные доски лучше отложить до завершения усадки.

Монтаж окон и дверей

  • Установите их сразу, но обязательно с обсадами — специальными коробками, которые позволяют срубу "скользить" во время усадки без деформаций. Компенсационные зазоры над проёмами (10-20 см) защитят дом от щелей.

Инженерные коммуникации

  • Проложите временную проводку открытым способом, используйте электрические конвекторы для отопления и обеспечьте базовый водопровод с заглушками для дальнейшего монтажа.

Частичная эксплуатация

  • Если дом большой, для проживания можно использовать лишь часть помещений, чтобы сэкономить на отоплении.

Что учитывать при внутренней отделке

Пока дом из бруса не завершил усадку, не рекомендуется проводить финишную отделку. Временное решение:

  • Утеплить перекрытия, оставить черновой пол под окраску.
  • Минимально оформить санузел для подключения сантехники.
  • В кухонной зоне предусмотреть временные подключения.

Альтернатива: мансарда

Для комфортного проживания без риска нарушения технологии строительства можно возвести утеплённую мансарду. Это позволит жить в доме, пока основной сруб усаживается.

Важные рекомендации

  • Не фиксируйте отделочные элементы жёстко к стенам.
  • Не торопитесь с завершением работ до следующего лета — активная усадка длится до шести месяцев, а медленная может продолжаться до двух лет.
  • Планируйте отделочные работы так, чтобы избежать переделок, иначе затраты на строительство возрастут.

Жить в доме из бруса во время усадки можно, если подойти к процессу грамотно. Такой вариант подходит для небольшой семьи (2-4 человека) и требует минимальной отделки, продуманной до мелочей.

Уточнения

Мансарда Мансард (от фр. mansarde), также мансардный этаж - эксплуатируемое чердачное пространство (как жилое, так и нежилое помещение), на последнем этаже дома (или его части) с покатой крышей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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