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Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?

2:26
Недвижимость

В Москве набирает популярность новый тип апартаментов — продаются крошечные квартиры площадью всего 2,3 квадратных метра. В таких квартирах есть диван, столик и раковина, а вот кухни, конечно, нет, а туалет и душ расположены в общем холле жилого комплекса или этажа. Стоимость таких апартаментов составляет один миллион рублей.

Небоскрёб
Фото: pixabay.com by Hands off my tags! Michael Gaida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Небоскрёб

Константин Апрелев, основатель и почётный член Гильдии риэлторов России, прокомментировал в разговоре с Pravda.Ru продажу таких крошечных апартаментов в Москве.

Эксперт рассказал, кто может быть покупателем таких апартаментов.

"Во-первых, важно понимать, что это жильё предназначено для определённой категории людей. Это люди, у которых нет семьи и детей, и которые проводят 98% своего времени вне квартиры. Им не нужна кухня и другие удобства. Кроме того, это могут быть люди, которые иногда остаются ночевать в Москве, живя за городом, чтобы не тратить время на дорогу", — сказал Апрелев.

Эксперт уверен, что покупка таких апартаментов — это исключительно инвестиционная история. То есть их покупают не для себя, а чтобы сдавать в аренду, как краткосрочно, так и долгосрочно. Потому что, по его мнению, никто не сможет находиться в таких помещениях длительное время.

"С точки зрения стоимости, это доступное предложение — один миллион рублей за место. Но, на мой взгляд, проще купить комнату в многокомнатной квартире, которая будет стоить 2-3 миллиона в зависимости от местоположения. Это более интересный вариант", — выразил своё мнение Апрелев.

Для инвестиционных целей такие апартаменты могут быть теоретически привлекательны, но нужно понимать, что для длительного проживания в них потребуется вложить ещё столько же или даже больше средств. Кроме того, важно учитывать, что это не жильё, а апартаменты, и человек не сможет прописаться на этих площадях.

При этом риэлтор сомневается, что на апартаменты такой крошечной площади вообще есть спрос. Он заметил, что такие объекты появлялись и раньше, но они занимают одну миллионную часть в общем объёме предложений. Поэтому говорить о таком предложении как о системном не приходится, добавил специалист.

Уточнения

Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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