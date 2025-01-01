Выбираем правильную последовательность в ремонте: потолок или обои

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед тем как приступить к ремонту, возникает важный вопрос: что сделать первым — потолок или стены? Вроде бы, оба этапа важны, но что стоит делать в первую очередь, чтобы избежать лишних сложностей? Давайте разберемся в плюсах и минусах каждого варианта.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

Аргумент: сначала обои

Если вы решите сначала оклеить стены, риск повредить потолок сводится к нулю. Во время поклейки обоев стены, потолок и плинтусы остаются в безопасности, а процесс проходит чисто и аккуратно. Еще один важный момент — обойный клей. Если случайно он попадет на потолок, удалить его будет проблематично, и могут остаться разводы. Поэтому, если вы хотите избежать лишних затрат на уборку, начинать стоит с обоев.

Аргумент в пользу потолка

Однако, есть и другая сторона вопроса. Если вы начнете с потолка, вам придется учитывать несколько факторов. Во-первых, при установке натяжного потолка используется специальное оборудование, которое подогревает воздух в помещении до +60 градусов Цельсия. Если в это время на стенах уже будут наклеены обои, они могут деформироваться, а клей на них еще не успеет высохнуть. Следовательно, лучше подождать, пока обои полностью высохнут, чтобы избежать неприятных последствий.

Во-вторых, если потолок установлен первым, вы избавляете себя от необходимости справляться с профилем, который будет прикреплен к стенам. В процессе следующего ремонта такие профили могут мешать удалению старых обоев, особенно если они крепятся в местах, которые трудно очистить. Наконец, при сверлении стен и потолка могут возникнуть проблемы с пылью и грязью, что также усложнит уборку.

Какой вариант выбрать

Все зависит от масштабов вашего ремонта. Если вы планируете менять не только потолок, но и стены, установка потолка до поклейки обоев — это более гибкий вариант. Такой подход позволит в будущем без особых сложностей менять обои или красить стены, не нарушив целостность потолочной конструкции.

Уточнения

Натяжно́й потоло́к - конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.



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