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Простой способ организовать холодильник перед праздником

2:11
Недвижимость

Праздники — это не только радость общения с близкими, но и стресс по поводу того, как уместить в холодильнике все продукты для угощений. Если вы хотите избежать "игры в тетрис" с едой, ознакомьтесь с простыми советами по правильной организации пространства в холодильнике, которые помогут вам справиться с задачей.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

1. Подготовьтесь заранее

Перед тем как заполнить холодильник, уберите все ненужное. Проверьте продукты, которые могут испортиться, и выбросьте просроченные. Это освободит пространство и позволит вам разумно подойти к размещению новых продуктов.

Если у вас есть свежие овощи, но в холодильнике для них нет места, можно спокойно оставить их на балконе на пару дней — с ними ничего не случится. А косметические средства, которые часто занимают полезную площадь, вполне могут переместиться в ванную комнату.

2. Проведите зонирование

Прежде чем наполнять холодильник продуктами, разделите их на группы. Молочные продукты, фрукты и овощи — каждую категорию храните в отдельных зонах. Это поможет вам быстрее находить нужные продукты, сократив время открытия дверцы холодильника, что, в свою очередь, помогает поддерживать стабильную температуру внутри.

3. Размещайте продукты рационально

Чтобы избежать хаоса и облегчить доступ к нужным продуктам, размещайте высокие предметы (например, бутылки с напитками) на задней части полок, а более компактные продукты — спереди. Это обеспечит хороший обзор содержимого.

На дверце холодильника, которая — как правило — является самым теплым местом, лучше хранить продукты с длительным сроком хранения, такие как соусы, напитки, яйца или консервы. Это поможет избежать порчи легко портящихся продуктов.

4. Отрегулируйте высоту полок

Если вы планируете хранить в холодильнике крупные блюда, такие как утку или курицу, отрегулируйте высоту полок, чтобы продукты удобно помещались. Разместите мясо в центре холодильника, где оно будет максимально эффективно охлаждаться, поглощая холодный воздух.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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