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Салфетки с сюрпризом: создаем праздничную атмосферу с деталями

2:01
Недвижимость

Салфетка на праздничном столе — это не просто аксессуар. Она может стать настоящим украшением, которое добавит особого шарма и подчеркнёт атмосферу. Простой текстиль превращается в произведение искусства, если знать несколько хитростей. Вот несколько идей, как превратить обычную салфетку в настоящий элемент декора.

сервировка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
сервировка

1. Салфетка в виде конверта

Самый популярный способ — свернуть салфетку в конверт. Этот метод позволяет не только красиво оформить стол, но и добавить персонализацию. Внутрь конверта можно положить небольшие послания для гостей или даже маленькие подарки. Чтобы конверт держал форму, ткань лучше накрахмалить перед изгибом и прогладить утюгом.

2. Салфетка "конфетка"

Для создания настроения праздника идеально подойдёт салфетка, свернутая в форме конфеты. Для этого сверните ткань в рулон и перевяжите концы яркими лентами. Такой простой, но эффектный вариант понравится гостям, а внутри "конфетки" можно спрятать сюрпризы.

3. Столовая салфетка с приборами

Если хочется добавить оригинальности, попробуйте связать столовые приборы салфеткой в крупный узел. Это простой способ, который оставит впечатление у ваших гостей. Салфетка и приборы кладутся прямо на тарелку — минимум усилий, максимальный эффект.

4. Для тех, кто предпочитает простоту

Не всем важен внешний вид, и это нормально. Если вам важнее уделить внимание содержимому стола, простые способы, как повязать салфетки или свернуть их в рулоны, тоже станут хорошим выбором. Главное — это создать комфортную атмосферу для всех гостей.

Таким образом, салфетки могут стать не только практичным элементом стола, но и его настоящим украшением, которое делает каждый праздник уникальным.

Уточнения

Салфе́тка (итал. salvietta) — кусок ткани или нетканого материала прямоугольной (реже другой) формы, применяющейся в быту и хозяйстве для удаления различных веществ с поверхностей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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