Как избавиться от запаха в доме, если на кухне что-то пригорело? Лучшие методы

Специи хороши для того, чтобы скрыть неприятный запах гари. Например, лимон, палочки корицы, гвоздика, тмин, мята, лаванда. Также можно использовать ломтики свежих цитрусовых — апельсинов, лимонов или грейпфрутов. Кроме того, эфирные масла хорошо справятся с решением этой проблемы.
Специалисты также советуют повесить мокрые полотенца и простыни и сделать это несколько раз. Приготовьте уксусный раствор и поместите его в помещение с запахом гари. Наполните емкости водой и расставьте их по всей квартире.
Откройте окна, чтобы проветривать помещение в течение длительного времени, создать сквозняк в доме.
Проведите влажную уборку с добавлением в воду уксуса или лимонного сока — они оба хорошо справляются с устранением запаха гари.
Если, например, еда немного пригорела, то достаточно влажной уборки, хорошей вентиляции и со временем запах исчезнет.
Если в доме был сильный дым от пожара, запах может сохраняться до полугода.
Кухня — помещение для приготовления пищи.
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