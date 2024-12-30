Как избавиться от запаха в доме, если на кухне что-то пригорело? Лучшие методы

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как избавиться от запаха гари в доме

Специи хороши для того, чтобы скрыть неприятный запах гари. Например, лимон, палочки корицы, гвоздика, тмин, мята, лаванда. Также можно использовать ломтики свежих цитрусовых — апельсинов, лимонов или грейпфрутов. Кроме того, эфирные масла хорошо справятся с решением этой проблемы.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Специалисты также советуют повесить мокрые полотенца и простыни и сделать это несколько раз. Приготовьте уксусный раствор и поместите его в помещение с запахом гари. Наполните емкости водой и расставьте их по всей квартире.

Откройте окна, чтобы проветривать помещение в течение длительного времени, создать сквозняк в доме.

Проведите влажную уборку с добавлением в воду уксуса или лимонного сока — они оба хорошо справляются с устранением запаха гари.

Как долго в доме сохраняется запах гари

Если, например, еда немного пригорела, то достаточно влажной уборки, хорошей вентиляции и со временем запах исчезнет.

Если в доме был сильный дым от пожара, запах может сохраняться до полугода.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.



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