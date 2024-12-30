В какой цвет покрасить потолок, чтобы он казался выше? Советы дизайнера

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В какой цвет красить низкие потолки

Для низких потолков лучше всего подойдут светлые цвета краски: белый, бежевый, серый, кремовый, голубой или салатовый.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Натяжжной потолок

Покрасьте стены и потолок в один цвет, чтобы комната выглядела как единое целое. Пространство будет выглядеть более просторным и высоким. Например, голубой цвет — это прямая ассоциация с небом. Такой потолок будет казаться выше, чем он есть на самом деле.

Чтобы потолок не нависал и не давил, он должен быть на несколько тонов светлее стен. Кроме того, немаловажную роль играет отделка потолка. Натяжные потолки для низких помещений — не лучший вариант.

Дизайнеры советуют обратить внимание на глянцевый потолок. Светлый глянец, который не выглядит слишком ярким, позволяет визуально приподнять комнату. Также выбирайте обои светлых оттенков. Если вы выберете их, они добавят в помещение больше воздуха и объема.

Важно отдавать предпочтение облицовочным материалам с холодными оттенками белого, бежевого, синего, серебристого и так далее. Такие обои могут визуально "раздвигать" стены.

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.



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