Оценка жилья перед покупкой: что изменится для семей с маткапиталом

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную оценку пригодности жилья перед его покупкой на средства материнского капитала. Документ уже опубликован, а новые правила вступают в силу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Теперь семьи, использующие материнский капитал для приобретения жилья, должны получить заключение о пригодности объекта для проживания. Выдавать такие заключения будут муниципальные органы, и их срок действия составит 1 год. Эта мера направлена на защиту интересов семей, а также предотвращение нарушений при использовании государственной поддержки.

Программа материнского капитала: возможности и суммы

Программа материнского капитала продлена до 2030 года. Семьи могут направить средства на:

Улучшение жилищных условий

Образование детей.

Накопительную часть пенсии матери.

Размер выплат в 2025 году:

676 тысяч рублей на первого ребенка.

894 тысячи рублей на второго и последующих детей (или 217 тысяч рублей, если выплата на первенца уже была получена).

Индексация выплат проводится ежегодно 1 февраля, что позволяет учитывать уровень инфляции и поддерживать актуальность программы.

Зачем нужен новый закон

Обязательная проверка состояния жилья перед покупкой призвана исключить ситуации, когда средства направляются на объекты, непригодные для проживания. Это обеспечивает безопасность детей и комфорт семей, улучшая прозрачность механизма использования маткапитала.

Теперь при выборе жилья важно учитывать не только его стоимость, но и соответствие условиям проживания. Нововведение дает семьям больше гарантий, что их инвестиции в жилье будут оправданы.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.



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