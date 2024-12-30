Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную оценку пригодности жилья перед его покупкой на средства материнского капитала. Документ уже опубликован, а новые правила вступают в силу.
Теперь семьи, использующие материнский капитал для приобретения жилья, должны получить заключение о пригодности объекта для проживания. Выдавать такие заключения будут муниципальные органы, и их срок действия составит 1 год. Эта мера направлена на защиту интересов семей, а также предотвращение нарушений при использовании государственной поддержки.
Программа материнского капитала продлена до 2030 года. Семьи могут направить средства на:
Индексация выплат проводится ежегодно 1 февраля, что позволяет учитывать уровень инфляции и поддерживать актуальность программы.
Обязательная проверка состояния жилья перед покупкой призвана исключить ситуации, когда средства направляются на объекты, непригодные для проживания. Это обеспечивает безопасность детей и комфорт семей, улучшая прозрачность механизма использования маткапитала.
Теперь при выборе жилья важно учитывать не только его стоимость, но и соответствие условиям проживания. Нововведение дает семьям больше гарантий, что их инвестиции в жилье будут оправданы.
Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.