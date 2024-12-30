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Оценка жилья перед покупкой: что изменится для семей с маткапиталом

1:57
Недвижимость

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную оценку пригодности жилья перед его покупкой на средства материнского капитала. Документ уже опубликован, а новые правила вступают в силу.

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

Теперь семьи, использующие материнский капитал для приобретения жилья, должны получить заключение о пригодности объекта для проживания. Выдавать такие заключения будут муниципальные органы, и их срок действия составит 1 год. Эта мера направлена на защиту интересов семей, а также предотвращение нарушений при использовании государственной поддержки.

Программа материнского капитала: возможности и суммы

Программа материнского капитала продлена до 2030 года. Семьи могут направить средства на:

  • Улучшение жилищных условий
  • Образование детей.
  • Накопительную часть пенсии матери.

Размер выплат в 2025 году:

  • 676 тысяч рублей на первого ребенка.
  • 894 тысячи рублей на второго и последующих детей (или 217 тысяч рублей, если выплата на первенца уже была получена).

Индексация выплат проводится ежегодно 1 февраля, что позволяет учитывать уровень инфляции и поддерживать актуальность программы.

Зачем нужен новый закон

Обязательная проверка состояния жилья перед покупкой призвана исключить ситуации, когда средства направляются на объекты, непригодные для проживания. Это обеспечивает безопасность детей и комфорт семей, улучшая прозрачность механизма использования маткапитала.

Теперь при выборе жилья важно учитывать не только его стоимость, но и соответствие условиям проживания. Нововведение дает семьям больше гарантий, что их инвестиции в жилье будут оправданы.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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