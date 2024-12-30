Тёплый пол без ошибок: какой тип подойдёт вам

3:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тёплые полы давно стали популярным решением для обогрева помещений. Их устанавливают не только в домах и квартирах, но и на дачах. Это не удивительно, ведь такая система равномерно распределяет тепло, поддерживает комфортную температуру, не пересушивает воздух и безопасна для здоровья/

Фото: commons.wikimedia. org by Perry Beall, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чистый пол

Водяной тёплый пол

Тёплый водяной пол работает на основе нагретой воды, которая циркулирует по трубам. Система включает:

Полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Циркуляционный насос.

Коллектор-смеситель.

Трёхходовые клапаны.

Принцип работы прост: нагретая вода поступает в трубы, отдаёт тепло стяжке, а затем возвращается для повторного нагрева. Чтобы пол не перегревался, предусмотрены ограничители температуры.

Преимущества

Экономия на отоплении: достаточно нагреть воду до 50 градусов.

Отсутствие электромагнитных полей.

Совместимость с любым напольным покрытием.

Способность системы полностью заменить радиаторы.

Недостатки

Необходимость полной замены напольного покрытия при установке.

Долгое высыхание стяжки — до 1,5 месяцев.

Потребность в месте для оборудования.

Сложности при протечках.

Монтаж водяного пола

Укладка может выполняться следующими способами:

Бетонная система.

Настильная деревянная (реечная или модульная).

Настильная полистирольная.

В каркасных домах лучше использовать деревянные системы, а для капитальных зданий — бетонную.

Электрический тёплый пол

Электрические тёплые полы преобразуют электричество в тепло. Они бывают:

Кабельными.

Нагревательными матами.

Инфракрасными.

Кабельный пол

Основным элементом является нагревательный кабель, который бывает резистивным или саморегулирующимся.

Резистивный кабель

Одножильный: экономичен, но сложнее в установке из-за необходимости подведения обоих концов к терморегулятору.

экономичен, но сложнее в установке из-за необходимости подведения обоих концов к терморегулятору. Двужильный: проще в монтаже и безопаснее в плане электромагнитного излучения.

проще в монтаже и безопаснее в плане электромагнитного излучения. Саморегулирующийся кабель: Дороже резистивного, но надёжнее. Подходит для установки под мебелью и отличается долгим сроком службы.

Нагревательные маты

Кабель крепится на полимерную сетку. Такой пол легко укладывается, особенно под плитку. Монтаж можно выполнить самостоятельно, но подключение лучше доверить электрику.

Преимущества

Простота укладки.

Возможность монтажа прямо в плиточный клей.

Недостатки

Высокая стоимость.

Наличие электромагнитного поля у одножильных матов.

Инфракрасные полы

Инфракрасные тёплые полы нагревают не воздух, а предметы. Они делятся на два типа:

Плёночные

Устанавливаются без стяжки.

Легко демонтируются и подходят для повторного использования.

Неэффективны под ковролин и линолеум на войлоке.

Стержневые

Регулируют температуру автоматически, предотвращая перегрев.

Подходят для ванной, спортзалов, лоджий.

Могут устанавливаться под плитку, ламинат, дерево.

Как выбрать тёплый пол

Определите тип помещения, учтите особенности напольного покрытия и бюджет. Водяные полы подходят для больших домов, электрические — для локального обогрева, а инфракрасные — для помещений с лёгким монтажом.

Уточнения

Тёплый пол — система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха в помещении снизу, где отопительным прибором выступает тёплый пол (настил).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.