Забудьте про мышей в доме: проверенный способ защитить фундамент

2:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мыши и крысы часто проникают в дома, особенно в холодное время года. Они могут нанести вред, повредив стены, утеплитель и провода. Эффективная защита начинается на стадии строительства, но существуют методы, которые подойдут и для уже построенного дома. Рассмотрим основные способы.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мышь

Народные методы: мифы и реальность

Использование трав с сильным запахом, таких как полынь, багульник или мята, — популярный народный метод. Однако он малоэффективен. Высушенные растения быстро теряют запах, и грызуны возвращаются. Для долговременной защиты такие методы не подходят.

Бетонный фундамент: прочная основа

Монолитный бетонный фундамент, особенно по технологии утеплённой шведской плиты (УШП), создаёт надёжный барьер. Грызунам сложно проникнуть через такие конструкции, и они предпочитают более доступные дома.

Металлическая сетка: эффективный барьер

Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) — оптимальное решение:

Ячейки: размер не более 6 мм, чтобы мыши не смогли пролезть.

размер не более 6 мм, чтобы мыши не смогли пролезть. Монтаж: сетка укладывается на этапе строительства и заглубляется в землю до 1 м. Это препятствует подкопам.

сетка укладывается на этапе строительства и заглубляется в землю до 1 м. Это препятствует подкопам. Преимущества: устойчива к деформации, долговечна, надёжна.

Для уже построенных домов можно установить сетку, окапывая фундамент. Однако это требует значительных усилий.

Металлический профлист

Профлист используют как альтернативу сетке. Однако он имеет недостатки:

Образование конденсата на металле, что может повлиять на утеплитель.

Риск коррозии в условиях повышенной влажности.

Этот метод менее надёжен, чем металлическая сетка.

Керамзит: природный барьер

Керамзит — сыпучий материал, в котором грызунам неудобно обустраивать жилище. Его можно использовать как дополнительный слой под утеплитель ("керамзитный замок"). Однако он подходит только для комбинированной защиты, так как не обеспечивает 100% барьера.

Эковата

Эковата содержит добавки, вызывающие у грызунов дискомфорт. Она снижает их интерес к утеплителю, но не предотвращает проникновение в дом. Этот материал лучше использовать как часть комплексной защиты.

Итог: что выбрать

Для надёжной защиты дома оптимально использовать цельнометаллическую сетку (ЦПВС) на этапе строительства. Этот способ наиболее эффективен и долговечен. Для уже построенных домов комбинация металлической сетки, керамзита и качественного утепления создаст надёжный барьер.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).



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