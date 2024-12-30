Забудьте про мышей в доме: проверенный способ защитить фундамент

Мыши и крысы часто проникают в дома, особенно в холодное время года. Они могут нанести вред, повредив стены, утеплитель и провода. Эффективная защита начинается на стадии строительства, но существуют методы, которые подойдут и для уже построенного дома. Рассмотрим основные способы.
Использование трав с сильным запахом, таких как полынь, багульник или мята, — популярный народный метод. Однако он малоэффективен. Высушенные растения быстро теряют запах, и грызуны возвращаются. Для долговременной защиты такие методы не подходят.
Монолитный бетонный фундамент, особенно по технологии утеплённой шведской плиты (УШП), создаёт надёжный барьер. Грызунам сложно проникнуть через такие конструкции, и они предпочитают более доступные дома.
Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) — оптимальное решение:
Для уже построенных домов можно установить сетку, окапывая фундамент. Однако это требует значительных усилий.
Профлист используют как альтернативу сетке. Однако он имеет недостатки:
Керамзит — сыпучий материал, в котором грызунам неудобно обустраивать жилище. Его можно использовать как дополнительный слой под утеплитель ("керамзитный замок"). Однако он подходит только для комбинированной защиты, так как не обеспечивает 100% барьера.
Эковата содержит добавки, вызывающие у грызунов дискомфорт. Она снижает их интерес к утеплителю, но не предотвращает проникновение в дом. Этот материал лучше использовать как часть комплексной защиты.
Для надёжной защиты дома оптимально использовать цельнометаллическую сетку (ЦПВС) на этапе строительства. Этот способ наиболее эффективен и долговечен. Для уже построенных домов комбинация металлической сетки, керамзита и качественного утепления создаст надёжный барьер.
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).
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Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.