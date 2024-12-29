Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать

Перепланировка квартиры — это не просто смена дизайна, а серьёзный процесс, который требует соблюдения определённых правил и согласований. Разберём, что разрешено, что запрещено и как избежать штрафов.
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция
перепланировка
Что говорит закон
С 1 апреля 2024 года перепланировка включает:
Изменение границ и площади помещений.
Создание новых комнат.
Изменение внутренней планировки.
На перепланировку нужно получить разрешение местных органов, например, жилищной инспекции. Общие правила могут отличаться в зависимости от региона, поэтому важно уточнять нюансы заранее.
Что можно делать без согласования
Некоторые работы не требуют согласования, если они не меняют планировку квартиры и не влияют на конструкции дома:
Косметический ремонт: покраска стен, замена обоев, плитки или напольного покрытия.
Замена окон, дверей или остекление балкона (без изменения проёмов).
Установка нового инженерного оборудования, аналогичного прежнему (трубы, ванна).
Перемещение электроплиты в пределах кухни.
Что можно делать с разрешением
Если у вас есть разрешение, можно выполнять более серьёзные изменения:
Установка нового оборудования, например, газовой плиты вместо электрической.
Изменение границ помещений, создание новых проёмов, перенос стен.
Увеличение жилой площади за счёт вспомогательных помещений.
Устройство антресолей (не более 40% от площади помещения).
Установка дополнительных кухонь или санузлов.
Что нельзя делать при перепланировке
Некоторые изменения запрещены, так как они могут повлиять на безопасность здания:
Установка водяных тёплых полов с подключением к общедомовым системам.
Перенос батарей на балкон или лоджию.
Пристройка лоджий или террас на этажах выше первого.
Демонтаж вентиляционных коробов и изменение вентиляционных каналов.
Любые изменения в аварийных домах.
Перепланировка не должна
Нарушать прочность несущих конструкций.
Ухудшать внешний вид фасада.
Нарушать нормы пожарной безопасности.
Особенности перепланировки в Москве
В Москве перепланировка согласуется через Мосжилинспекцию. Основные этапы:
Получение плана помещения в БТИ.
Подготовка проекта перепланировки и технического заключения.
Согласование с Мосжилинспекцией.
Проведение работ.
Получение акта приемочной комиссии.
Внесение изменений в Росреестр.
Коротко о перепланировке
Можно без согласования: косметический ремонт, замена окон и аналогичного оборудования.
Нужно согласование: изменения планировки, перенос стен, установка нового оборудования.
Запрещено: водяные тёплые полы, перенос батарей на балкон, работы в аварийных домах.
Если сомневаетесь в своих действиях, обратитесь к профессионалам. Это избавит от штрафов и проблем при продаже квартиры.
Уточнения
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.