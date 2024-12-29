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Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать

3:16
Недвижимость

Перепланировка квартиры — это не просто смена дизайна, а серьёзный процесс, который требует соблюдения определённых правил и согласований. Разберём, что разрешено, что запрещено и как избежать штрафов.

перепланировка
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция
перепланировка

Что говорит закон

С 1 апреля 2024 года перепланировка включает:

  • Изменение границ и площади помещений.
  • Создание новых комнат.
  • Изменение внутренней планировки.

На перепланировку нужно получить разрешение местных органов, например, жилищной инспекции. Общие правила могут отличаться в зависимости от региона, поэтому важно уточнять нюансы заранее.

Что можно делать без согласования

Некоторые работы не требуют согласования, если они не меняют планировку квартиры и не влияют на конструкции дома:

  • Косметический ремонт: покраска стен, замена обоев, плитки или напольного покрытия.
  • Замена окон, дверей или остекление балкона (без изменения проёмов).
  • Установка нового инженерного оборудования, аналогичного прежнему (трубы, ванна).
  • Перемещение электроплиты в пределах кухни.

Что можно делать с разрешением

Если у вас есть разрешение, можно выполнять более серьёзные изменения:

  • Установка нового оборудования, например, газовой плиты вместо электрической.
  • Изменение границ помещений, создание новых проёмов, перенос стен.
  • Увеличение жилой площади за счёт вспомогательных помещений.
  • Устройство антресолей (не более 40% от площади помещения).
  • Установка дополнительных кухонь или санузлов.

Что нельзя делать при перепланировке

Некоторые изменения запрещены, так как они могут повлиять на безопасность здания:

  • Установка водяных тёплых полов с подключением к общедомовым системам.
  • Перенос батарей на балкон или лоджию.
  • Пристройка лоджий или террас на этажах выше первого.
  • Демонтаж вентиляционных коробов и изменение вентиляционных каналов.
  • Любые изменения в аварийных домах.

Перепланировка не должна

  • Нарушать прочность несущих конструкций.
  • Ухудшать внешний вид фасада.
  • Нарушать нормы пожарной безопасности.

Особенности перепланировки в Москве

В Москве перепланировка согласуется через Мосжилинспекцию. Основные этапы:

  • Получение плана помещения в БТИ.
  • Подготовка проекта перепланировки и технического заключения.
  • Согласование с Мосжилинспекцией.
  • Проведение работ.
  • Получение акта приемочной комиссии.
  • Внесение изменений в Росреестр.

Коротко о перепланировке

  • Можно без согласования: косметический ремонт, замена окон и аналогичного оборудования.
  • Нужно согласование: изменения планировки, перенос стен, установка нового оборудования.
  • Запрещено: водяные тёплые полы, перенос батарей на балкон, работы в аварийных домах.

Если сомневаетесь в своих действиях, обратитесь к профессионалам. Это избавит от штрафов и проблем при продаже квартиры.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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