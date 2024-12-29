Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать

3:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перепланировка квартиры — это не просто смена дизайна, а серьёзный процесс, который требует соблюдения определённых правил и согласований. Разберём, что разрешено, что запрещено и как избежать штрафов.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция перепланировка

Что говорит закон

С 1 апреля 2024 года перепланировка включает:

Изменение границ и площади помещений.

Создание новых комнат.

Изменение внутренней планировки.

На перепланировку нужно получить разрешение местных органов, например, жилищной инспекции. Общие правила могут отличаться в зависимости от региона, поэтому важно уточнять нюансы заранее.

Что можно делать без согласования

Некоторые работы не требуют согласования, если они не меняют планировку квартиры и не влияют на конструкции дома:

Косметический ремонт: покраска стен, замена обоев, плитки или напольного покрытия.

Замена окон, дверей или остекление балкона (без изменения проёмов).

Установка нового инженерного оборудования, аналогичного прежнему (трубы, ванна).

Перемещение электроплиты в пределах кухни.

Что можно делать с разрешением

Если у вас есть разрешение, можно выполнять более серьёзные изменения:

Установка нового оборудования, например, газовой плиты вместо электрической.

Изменение границ помещений, создание новых проёмов, перенос стен.

Увеличение жилой площади за счёт вспомогательных помещений.

Устройство антресолей (не более 40% от площади помещения).

Установка дополнительных кухонь или санузлов.

Что нельзя делать при перепланировке

Некоторые изменения запрещены, так как они могут повлиять на безопасность здания:

Установка водяных тёплых полов с подключением к общедомовым системам.

Перенос батарей на балкон или лоджию.

Пристройка лоджий или террас на этажах выше первого.

Демонтаж вентиляционных коробов и изменение вентиляционных каналов.

Любые изменения в аварийных домах.

Перепланировка не должна

Нарушать прочность несущих конструкций.

Ухудшать внешний вид фасада.

Нарушать нормы пожарной безопасности.

Особенности перепланировки в Москве

В Москве перепланировка согласуется через Мосжилинспекцию. Основные этапы:

Получение плана помещения в БТИ.

Подготовка проекта перепланировки и технического заключения.

Согласование с Мосжилинспекцией.

Проведение работ.

Получение акта приемочной комиссии.

Внесение изменений в Росреестр.

Коротко о перепланировке

Можно без согласования: косметический ремонт, замена окон и аналогичного оборудования.

косметический ремонт, замена окон и аналогичного оборудования. Нужно согласование: изменения планировки, перенос стен, установка нового оборудования.

изменения планировки, перенос стен, установка нового оборудования. Запрещено: водяные тёплые полы, перенос батарей на балкон, работы в аварийных домах.

Если сомневаетесь в своих действиях, обратитесь к профессионалам. Это избавит от штрафов и проблем при продаже квартиры.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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