Дизайн интерьера: чего избегать, чтобы не выглядеть старомодно

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мире дизайна интерьера мода меняется быстро, и то, что ещё вчера считалось стильным, сегодня может быть признаком дурного вкуса. Если вы хотите создать современный интерьер, лучше отказаться от следующих идей.

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

Многоуровневые натяжные потолки

Сложные конструкции съедают пространство и выглядят перегруженно, особенно с использованием разных цветов. Это решение давно устарело.

Арки в дверных проемах

Арки могут быть стильным элементом, но только в подходящих концепциях. Во многих интерьерах стандартные дверные проёмы окажутся практичнее и эстетичнее.

Декоративные гипсокартонные конструкции

Попытки добавить оригинальности с помощью гипсокартона зачастую приводят к дисгармонии. Лучше выбрать более лаконичные и современные решения.

Искусственный камень в отделке

Отдельные "каменные островки" на стенах выглядят устаревшими. Такой декор ассоциируется с кафе начала 2000-х и редко добавляет интерьеру уюта.

Декоративная штукатурка

Особенно антитрендовые варианты — золочение, серебрение и блестящие текстуры. Они чаще портят интерьер, чем украшают его.

Аляпистые декорации

Фонтаны, колонны, лепнина и ниши больше не считаются символами роскоши. Такие элементы выглядят излишне претенциозно и свидетельствуют об отсутствии вкуса.

Излишняя пестрота

Яркие акценты хороши в меру. Смешение множества стилей и цветов создаёт хаос и делает интерьер устаревшим.

Переизбыток искусственного освещения

Чрезмерное количество источников света с холодным белым оттенком делает пространство похожим на операционную. Лучше выбирать мягкое освещение.

Сложные драпировки

Ламбрекены и многослойные шторы уместны лишь в интерьерах с исторической тематикой. Для современных решений лучше выбрать лаконичность.

Чересчур выверенная стилизация

Следование модным трендам вплоть до мельчайших деталей делает интерьер безжизненным. Добавьте индивидуальности и фантазии, чтобы создать пространство с характером.

Уточнения

Дизайн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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