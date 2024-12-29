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Разбитый градусник: пошаговая инструкция действий

2:05
Недвижимость

Разбитый ртутный градусник — это серьёзная ситуация, требующая оперативных и правильных действий. Ртуть испаряется, а её пары опасны для здоровья. Важно соблюдать меры предосторожности и следовать инструкции.

ртутный градусник
Фото: commons.wikimedia.org by IEPCBM, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ртутный градусник

Куда звонить

При разливе ртути сразу звоните 112. Специалисты подскажут, как правильно действовать, и при необходимости направят службу для устранения последствий.

Что делать до приезда специалистов

  • Не создавайте сквозняк: не открывайте окна и двери.
  • Покиньте помещение: уведите всех членов семьи и домашних животных.
  • Не разносите ртуть: следите, чтобы капли ртути не попали на обувь.

Чего нельзя делать

  • Не используйте пылесос или веник для сбора ртути — это только увеличит её испарение.
  • Не выбрасывайте градусник или ртуть в мусоропровод или канализацию.

Как собрать ртуть самостоятельно

Если невозможно дождаться специалистов, действуйте так:

  • Защитите себя: наденьте резиновые перчатки, бахилы и маску.
  • Приготовьте банку: наполните её холодной водой или раствором марганцовки.
  • Соберите ртуть: используйте шприц, резиновую грушу, лист влажной бумаги, скотч или мокрую вату.

С помощью бумаги аккуратно перенесите ртутные шарики в банку.
Закройте банку: плотно закрутите крышку и уберите банку в прохладное место.
Важно: не выбрасывайте банку с ртутью, дождитесь рекомендаций от службы 112.

Что делать после уборки

  • Откройте окна для проветривания помещения.
  • Обработайте обувь марганцовкой или содово-мыльным раствором.
  • Уберите перчатки и использованные материалы в герметичный пакет.
  • Прополощите рот раствором марганцовки и пейте больше воды.

Если ребёнок проглотил ртуть

Немедленно вызовите рвоту и обратитесь за помощью, позвонив 112 или 03.

Уточнения

Градусник — разговорное название термометра.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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