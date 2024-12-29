Разбитый градусник: пошаговая инструкция действий

Разбитый ртутный градусник — это серьёзная ситуация, требующая оперативных и правильных действий. Ртуть испаряется, а её пары опасны для здоровья. Важно соблюдать меры предосторожности и следовать инструкции.
Фото: commons.wikimedia.org by IEPCBM, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ртутный градусник
Куда звонить
При разливе ртути сразу звоните 112. Специалисты подскажут, как правильно действовать, и при необходимости направят службу для устранения последствий.
Что делать до приезда специалистов
Не создавайте сквозняк: не открывайте окна и двери.
Покиньте помещение: уведите всех членов семьи и домашних животных.
Не разносите ртуть: следите, чтобы капли ртути не попали на обувь.
Чего нельзя делать
Не используйте пылесос или веник для сбора ртути — это только увеличит её испарение.
Не выбрасывайте градусник или ртуть в мусоропровод или канализацию.
Как собрать ртуть самостоятельно
Если невозможно дождаться специалистов, действуйте так:
Защитите себя: наденьте резиновые перчатки, бахилы и маску.
Приготовьте банку: наполните её холодной водой или раствором марганцовки.
С помощью бумаги аккуратно перенесите ртутные шарики в банку. Закройте банку: плотно закрутите крышку и уберите банку в прохладное место. Важно: не выбрасывайте банку с ртутью, дождитесь рекомендаций от службы 112.
Что делать после уборки
Откройте окна для проветривания помещения.
Обработайте обувь марганцовкой или содово-мыльным раствором.
Уберите перчатки и использованные материалы в герметичный пакет.
Прополощите рот раствором марганцовки и пейте больше воды.
Если ребёнок проглотил ртуть
Немедленно вызовите рвоту и обратитесь за помощью, позвонив 112 или 03.