Обязательная регистрация домов с 2025 года: как не попасть на штрафы

С 26 декабря 2024 года в России был подписан закон, который вводит обязательную регистрацию частных домов и квартир после завершения строительства. Эти изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года и призваны решить проблему незарегистрированной недвижимости.
По статистике, в каждом регионе России насчитывается от 1000 до 5000 индивидуальных жилых домов, права на которые не зарегистрированы. Владельцы часто уклоняются от регистрации, чтобы сэкономить на налогах или скрыть имущество от судебных приставов.
Вводится новый порядок регистрации домов:
Начало строительства: Владелец подаёт уведомление в администрацию, чтобы подтвердить, что параметры будущего дома соответствуют закону.
Завершение строительства: В течение месяца после окончания работ необходимо подать уведомление с приложением технического плана (около 10 000 ₽).
Проверка комиссией: Администрация проверяет построенный дом и выдаёт уведомление о соответствии требованиям.
Кадастровый учёт: Дом регистрируют в Росреестре с уплатой госпошлины (4000 ₽ для объектов с кадастровой стоимостью до 20 млн ₽).
Владельцы могут затягивать завершение строительства до 10 лет, откладывая уведомление о его окончании. Это позволяет формально не завершать дом, но уже жить в нём.
С 2025 года нельзя будет зарегистрировать дом на участке без установленных границ. Цена межевания составляет около 10 000 ₽ для стандартных участков.
Продажа или дарение участков:
Дольщики также столкнутся с новыми правилами. Застройщики обязаны будут регистрировать права на жильё после его передачи:
За несоблюдение новых правил предусмотрены проверки и штрафы:
Чиновники будут выдавать предписания с указанием срока для устранения нарушений.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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