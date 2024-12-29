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Обязательная регистрация домов с 2025 года: как не попасть на штрафы

3:15
Недвижимость

С 26 декабря 2024 года в России был подписан закон, который вводит обязательную регистрацию частных домов и квартир после завершения строительства. Эти изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года и призваны решить проблему незарегистрированной недвижимости.

Окна многоквартирного дома в городе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Окна многоквартирного дома в городе

Почему понадобились изменения

По статистике, в каждом регионе России насчитывается от 1000 до 5000 индивидуальных жилых домов, права на которые не зарегистрированы. Владельцы часто уклоняются от регистрации, чтобы сэкономить на налогах или скрыть имущество от судебных приставов.

Что изменится для владельцев частных домов

Вводится новый порядок регистрации домов:

Этапы регистрации

Начало строительства: Владелец подаёт уведомление в администрацию, чтобы подтвердить, что параметры будущего дома соответствуют закону.

Завершение строительства: В течение месяца после окончания работ необходимо подать уведомление с приложением технического плана (около 10 000 ₽).

Проверка комиссией: Администрация проверяет построенный дом и выдаёт уведомление о соответствии требованиям.

Кадастровый учёт: Дом регистрируют в Росреестре с уплатой госпошлины (4000 ₽ для объектов с кадастровой стоимостью до 20 млн ₽).

Лазейка для владельцев

Владельцы могут затягивать завершение строительства до 10 лет, откладывая уведомление о его окончании. Это позволяет формально не завершать дом, но уже жить в нём.

Межевание участка:

С 2025 года нельзя будет зарегистрировать дом на участке без установленных границ. Цена межевания составляет около 10 000 ₽ для стандартных участков.
Продажа или дарение участков:

  • Участки без установленных границ нельзя будет продать, подарить или обменять. Росреестр будет приостанавливать регистрацию таких сделок.

Что изменится для дольщиков в новостройках

Дольщики также столкнутся с новыми правилами. Застройщики обязаны будут регистрировать права на жильё после его передачи:

Подача заявления в Росреестр

  • Застройщик должен отправить заявление в течение 30 рабочих дней после передачи объекта дольщику.

Регистрация права дольщика

  • После регистрации права застройщик обязан передать выписку из ЕГРН.

Если строительство завершает фонд

  • В случаях, когда объект завершает фонд субъекта РФ, он же будет отвечать за постановку на учёт и регистрацию прав дольщиков.

Что будет за нарушение требований

За несоблюдение новых правил предусмотрены проверки и штрафы:

Штрафы

  • Физлица: 300–500 ₽.
  • Должностные лица и ИП: 1000–2000 ₽ (возможно лишение права занимать должности до 3 лет).
  • Малые предприятия: 5000–10 000 ₽.
  • Крупные компании: 10 000–20 000 ₽.

Чиновники будут выдавать предписания с указанием срока для устранения нарушений.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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