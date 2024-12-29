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Нет, не лилия! Именно это растение приносит процветание в ваш дом

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Недвижимость

Цветы могут привнести в дом не только красоту, но и удачу. Ещё в древности китайцы использовали растения как обереги для здоровья и защиты от злых сил.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Сегодня философия фэн-шуй по-прежнему вдохновляет людей на использование растений для улучшения жизни.

Базилик, например, считается символом изобилия и положительной энергии. Он не только украшает кухню, но и наполняет пространство гармонией. Поливайте его регулярно, и его свежий аромат привнесёт в дом удачу.

Также в фэн-шуй часто используют растения с похожими на монеты листьями, такие как замиокулькас, и пилея.

А для привлечения финансовых потоков поможет корица — добавьте её в кошелек, и пусть она приносит вам удачу, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Фэншуй или фэн-шуй — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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