Нет, не лилия! Именно это растение приносит процветание в ваш дом

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цветы могут привнести в дом не только красоту, но и удачу. Ещё в древности китайцы использовали растения как обереги для здоровья и защиты от злых сил.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Сегодня философия фэн-шуй по-прежнему вдохновляет людей на использование растений для улучшения жизни.

Базилик, например, считается символом изобилия и положительной энергии. Он не только украшает кухню, но и наполняет пространство гармонией. Поливайте его регулярно, и его свежий аромат привнесёт в дом удачу.

Также в фэн-шуй часто используют растения с похожими на монеты листьями, такие как замиокулькас, и пилея.

А для привлечения финансовых потоков поможет корица — добавьте её в кошелек, и пусть она приносит вам удачу, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.



Фэншуй или фэн-шуй — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.