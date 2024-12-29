Генеральная уборка в гостиной за 15 минут! Это обязательно нужно знать

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед тем как начать генеральную уборку в гостиной, полезно составить список задач, которые можно отслеживать, отмечая выполненные шаги.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Пылесос

Это поможет организовать процесс и не забыть ни о чём важном. Например, начните с самого крупного, как избавление от старых бумаг, и постепенно переходите к более мелким задачам, таким как вытирание пыли или чистка мебели.

Важно убирать сверху вниз, чтобы избежать повторных усилий. Сначала очищайте верхние поверхности, затем переходите к мебели и полам. Генеральная уборка займёт не так много времени, а если придерживаться порядка, можно закончить за 15 минут.

Использование полироли для мебели или натуральных средств, как оливковое масло, поможет легко удалять пыль. Меньше вещей в комнате — меньше работы по уборке.

Для мягкой мебели используйте средства для защиты от загрязнений или, в крайнем случае, пену для чистки ковров, пишет журнал Receptar.

Основной совет экспертов: регулярная уборка и минимизация ненужных вещей сделают вашу гостиную всегда готовой к визитам, а дом — уютным и чистым.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.



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