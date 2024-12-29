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Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию

1:31
Недвижимость

Цены на энергию растут, и оплата счетов за электричество становится всё менее приятной. Но как выяснить, какой бытовой прибор в доме потребляет больше всего электроэнергии?

Водонагреватель
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водонагреватель

На первый взгляд, может показаться, что главные "пожиратели" — это холодильник, посудомоечная машина или сушилка. Но на самом деле самый большой вклад в расходы на электричество вносит нагрев воды.

Котёл для нагрева воды занимает первое место среди энергоёмких устройств. Для семьи из двух человек его эксплуатация может обходиться в сотню тысяч рублей ежегодно. Чтобы сократить расходы, важно выбрать котёл подходящего размера и мощности, который соответствует вашим потребностям. Например, для семьи из четырёх человек с душем требуется бойлер объёмом 80-120 литров, а с ванной — 120-150 литров.

Оптимальная температура нагрева воды — 55-65 °C. Более высокая температура только увеличивает расходы, не принося ощутимой пользы. Кроме того, важно сократить расстояние между котлом и точкой потребления воды, чтобы минимизировать потери при транспортировке горячей воды.

Эксперты также советуют улучшить изоляцию труб, чтобы сократить теплопотери, и обратить внимание на температуру помещения, где установлен бойлер: в холоде он потребляет больше энергии, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.

Бойлер (от англ. boiler — котёл, кипятильник) — разновидность водонагревателей, представляет собой теплообменник, в котором подогреваемая вода находится в трубах, а подогревающая среда (вода, пар) находятся снаружи от труб.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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