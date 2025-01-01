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Как отстирать чёрно-белую одежду, не испортив её? Проверенные лайфхаки

1:00
Недвижимость

Как правильно стирать черно-белую одежду вручную

Черную и белую одежду необходимо тщательно стирать и не рекомендуется тереть. Перед тем, как стирать черно-белую одежду вручную, налейте в таз воду температурой около 30°C и растворите в ней стиральный порошок, который должен быть предназначен для деликатной стирки и не содержать отбеливателя. Затем аккуратно постирайте одежду вручную и тщательно смойте моющее средство.

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Фото: freepik.com by senivpetro on Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Как стирать черное и белое белье в стиральной машине

Черно-белую одежду из хлопка или льна рекомендуется стирать при температуре до 40 градусов по Цельсию. Температура для синтетических тканей и спортивной одежды не должна превышать 30 градусов по Цельсию. Выбирайте деликатный цикл для стирки. Таким образом, черно-белая одежда сохраняет свой цвет и фактуру ткани. Не стирайте черно-белую одежду вместе с цветной.

 

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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