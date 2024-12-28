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Три зимы эта британка пыталась пережить без отопления, и у неё это получилось

0:55
Недвижимость

Британка Кэтрин Рентон доказала, что можно пережить зиму без отопления, хотя это и непросто. Её квартира на втором этаже оказалась защищена теплом от соседей, а мягкий климат Великобритании помог поддерживать в помещении температуру около 16 °C.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Для борьбы с холодом Кэтрин утеплила окна, использовала тяжёлые шторы, носила многослойную одежду и накрывалась толстым слоем одеял.

Электрическое одеяло служило ей для прогрева постели перед сном, а регулярные прогулки с собакой согревали и поддерживали физическое здоровье, пишет журнал Receptar.

Несмотря на успешный опыт, Кэтрин признаёт, что жить без отопления трудно. Температура в 16 °C вызывает значительную нагрузку на организм и снижает комфорт, поэтому её метод подходит лишь в исключительных ситуациях.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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