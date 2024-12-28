Никогда не стоит этого делать! Такую посуду нельзя класть в посудомоечную машину

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Посудомоечная машина — незаменимый помощник на кухне, позволяющий сэкономить время, усилия и воду. Благодаря рециркуляции она может сократить расход воды до 75% по сравнению с ручной мойкой. Однако не вся посуда подходит для такого ухода, особенно изделия из нержавеющей стали.

Фото: commons.wikimedia.org by Mysid, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грязная посуда

Основная проблема заключается в химических веществах, содержащихся в таблетках и порошках для посудомоечных машин. Фосфаты, хлориды и кислоты постепенно разрушают защитный слой нержавеющей стали, особенно при частом использовании.

Жёсткая вода усиливает негативное воздействие, а при одновременном мытье алюминиевой или чугунной посуды могут возникнуть химические реакции, приводящие к потере блеска, пишет журнал Receptar.

Механические повреждения тоже возможны: при движении посуды в машине могут появляться царапины, особенно на отполированных поверхностях. Качество стали и средства для мытья также играют роль.

Чтобы избежать неприятностей, проверяйте маркировку на посуде. Если производитель допускает мытьё в посудомоечной машине, изделие должно выдерживать воздействие химических веществ. Однако всегда рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы сохранить посуду в идеальном состоянии.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.



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