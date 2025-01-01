Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не испорти праздник: вот что съесть перед алкоголем
Манжерок: обзор гостиниц, глэмпинга и турбаз
Волонтёры создают искусственные сугробы для спасения редких нерп
Прогрев автомобиля зимой: что нельзя делать и как правильно подготовить машину к поездке
Гость из морских глубин: кит у знаменитого пляжа Барселоны
С 1 января в России водка и коньяк стали дороже
Как отстирать чёрно-белую одежду, не испортив её? Проверенные лайфхаки
Как научиться пить воду каждый день и забыть о сухости кожи
Нежный шоколадный пирог без муки и масла, который не невредит фигуре

Почему даже после ремонта кухня кажется неуютной? Советы, как её преобразить

1:23
Недвижимость

Как сделать кухню уютнее

Добавить уюта на кухню можно с помощью мелочей. Например, добавьте в интерьер красивые крючки для прихваток и полотенец, оригинальные баночки для специй или бакалеи.

Захламлённая кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Захламлённая кухня

Вы также можете добавить домашнюю атмосферу с помощью декоративных предметов, таких как плетеные корзины для сладостей или выпечки, вазы с цветами, горшечные растения или картины. Разместите на полках тематические натюрморты или статуэтки на кулинарную тематику.

Чтобы создать более эстетичный вид на кухне, добавьте винтажный ковер. Такой декоративный элемент не только украсит пространство, но и согреет ваши ноги холодным утром. Подложите коврик под обеденный стол. Это также отличный способ добавить немного цвета на вашу кухню.

Натуральные материалы и декоративные элементы непременно сделают вашу кухню более уютной и привлекательной. Например, можно выбрать каменные и кварцевые столешницы. Они имеют органическую текстуру, которая легко чистится и долговечна.

Кроме того, добавьте ярких красок в интерьер кухни и украсьте открытые полки. Создавайте интересные акценты, вешая необычные светильники, стильные стулья и красивые шторы.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

  •  

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр
Силовые структуры
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр Аудио 
В каком возрасте у собак наступает старость?
Домашние животные
В каком возрасте у собак наступает старость? Аудио 
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Российский шоу-бизнес
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Как «оживить» почву на даче после зимы: советы для садоводов!
Норовирус в Великобритании: какие новые строгие меры введены
Кошачья загадка: зачем питомец просит открыть дверь, но остаётся на месте
Задержка рейса из Вьетнама сорвала планы российских туристов
В России ввели новые налоговые правила для криптовалют
Почему даже после ремонта кухня кажется неуютной? Советы, как её преобразить
Простые шаги для предотвращения тусклости кожи
Как рои мини-роботов поднимают грузы в тысячи раз тяжелее
Три повода, чтобы поменять тренера в фитнес-клубе
Тестирование зрения и когнитивная оценка — что нужно знать водителям старше 70
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.