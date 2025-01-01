Почему даже после ремонта кухня кажется неуютной? Советы, как её преобразить

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как сделать кухню уютнее

Добавить уюта на кухню можно с помощью мелочей. Например, добавьте в интерьер красивые крючки для прихваток и полотенец, оригинальные баночки для специй или бакалеи.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Захламлённая кухня

Вы также можете добавить домашнюю атмосферу с помощью декоративных предметов, таких как плетеные корзины для сладостей или выпечки, вазы с цветами, горшечные растения или картины. Разместите на полках тематические натюрморты или статуэтки на кулинарную тематику.

Чтобы создать более эстетичный вид на кухне, добавьте винтажный ковер. Такой декоративный элемент не только украсит пространство, но и согреет ваши ноги холодным утром. Подложите коврик под обеденный стол. Это также отличный способ добавить немного цвета на вашу кухню.

Натуральные материалы и декоративные элементы непременно сделают вашу кухню более уютной и привлекательной. Например, можно выбрать каменные и кварцевые столешницы. Они имеют органическую текстуру, которая легко чистится и долговечна.

Кроме того, добавьте ярких красок в интерьер кухни и украсьте открытые полки. Создавайте интересные акценты, вешая необычные светильники, стильные стулья и красивые шторы.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.



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