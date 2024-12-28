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Модульный дом мечты! Уют, простор и мобильность — три в одном

1:12
Недвижимость

Кизил (Dogwood) от Mustard Seed Tiny Homes — модульный дом площадью 754 кв. фута (70 кв. м), который выходит за рамки представления о "крошечном доме".

Крыша дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Крыша дома

Его планировка включает три спальни, две ванные комнаты, просторную кухню с бытовой техникой, а также гостиную с электрическим камином. На чердаке предусмотрено дополнительное пространство, которое можно использовать как игровую, гостевую или детскую комнату.

Кизил сочетает комфорт большого дома с компактностью. Он не требует фундамента, а благодаря стальному каркасу и качественным материалам сохраняет мобильность, позволяя перемещать его при необходимости.

Отопление и кондиционирование обеспечиваются современной трехзонной системой, а стильная отделка включает кленовые шкафы и кварцевые столешницы, пишет autoevolution.com.

Этот дом очень удобен и соответствует требованиям семейного жилья, но его цена остаётся достаточно высокой. Цены на эту модель начинаются от 200 000 долларов (20 миллионов рублей).

Уточнения

Модульные здания — здания из модулей заводского изготовления, собранные из одного и более блоков модулей (в основном из блок-контейнеров). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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