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Ремонт унитаза без замены: что выбрать – герметик или эпоксидку

3:21
Недвижимость

Керамические унитазы из-за своей хрупкости часто страдают от ударов, перепадов температур или неправильного монтажа. Даже незначительная трещина может привести к серьезным проблемам, включая утечку воды и потерю герметичности.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

В этой статье расскажем, как эффективно устранить повреждения и продлить срок службы сантехники.

Причины появления трещин

  • Механическое воздействие: удары тяжелыми предметами, использование сантехники как опоры.
  • Перепад температуры: попадание горячей воды в холодный унитаз.
  • Ошибки монтажа: слишком сильная затяжка креплений или неправильное размещение.

Эти факторы можно предотвратить, если бережно обращаться с сантехникой и правильно устанавливать ее.

Типы повреждений

  • Сколы: не влияют на герметичность, но портят внешний вид.
  • Односторонние трещины: опасны, так как могут увеличиваться.
  • Сквозные разломы: требуют срочного ремонта, иначе вода начнет вытекать.

Какой клей выбрать

Для ремонта унитазов подходят следующие клеевые составы:

  • Эпоксидная смола (ЭПД): обеспечивает прочное соединение даже в местах, контактирующих с водой.
  • Силиконовый герметик: подходит для участков с высокой влажностью, но без прямого контакта с водой.
  • Холодная сварка: пластичная масса для заделки небольших трещин и сколов.
  • Клей для керамики: универсальный вариант для ремонта внешних частей.

Пошаговый алгоритм ремонта

Эпоксидная смола

Подходит для сквозных трещин.

  • Очистите и обезжирьте поврежденный участок.
  • Приготовьте смолу, смешав компоненты.
  • Нанесите смесь шпателем, равномерно распределив по трещине.
  • Удалите излишки и оставьте высыхать (4-5 часов).
  • После высыхания обработайте поверхность наждачной бумагой.

Силиконовый герметик или холодная сварка

Применяются для неглубоких трещин.

  • Зачистите поверхность наждачной бумагой.
  • Обезжирьте участок спиртовым раствором.
  • Нанесите средство и уберите излишки салфеткой.
  • Оставьте высыхать (до 5 часов).

Сквозные трещины с двух сторон

Для устранения двусторонних разломов:

  • Высверлите отверстия на концах трещины, чтобы остановить ее рост.
  • Расширьте разлом до 2 мм.
  • Очистите и обезжирьте поверхность.
  • Заполните трещину эпоксидной смолой, создавая углубление для лучшего заполнения.
  • После высыхания обработайте поверхность наждачкой.

Советы по уходу за унитазом

  • Избегайте попадания кипятка на керамическую поверхность.
  • Регулярно проверяйте крепления, чтобы избежать излишнего напряжения.
  • Демонтируйте сантехнику при проведении ремонта поблизости.

Коротко о главном

Ремонт трещин унитаза с помощью эпоксидной смолы, герметика или холодной сварки — это доступный способ продлить срок службы сантехники. Важно выбрать подходящее средство для конкретного типа повреждений и правильно подготовить поверхность для ремонта.

Соблюдая рекомендации, можно избежать замены унитаза и сэкономить деньги.

Уточнения

Герме́тик - пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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