Ремонт унитаза без замены: что выбрать – герметик или эпоксидку

3:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Керамические унитазы из-за своей хрупкости часто страдают от ударов, перепадов температур или неправильного монтажа. Даже незначительная трещина может привести к серьезным проблемам, включая утечку воды и потерю герметичности.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Унитаз

В этой статье расскажем, как эффективно устранить повреждения и продлить срок службы сантехники.

Причины появления трещин

Механическое воздействие: удары тяжелыми предметами, использование сантехники как опоры.

удары тяжелыми предметами, использование сантехники как опоры. Перепад температуры: попадание горячей воды в холодный унитаз.

попадание горячей воды в холодный унитаз. Ошибки монтажа: слишком сильная затяжка креплений или неправильное размещение.

Эти факторы можно предотвратить, если бережно обращаться с сантехникой и правильно устанавливать ее.

Типы повреждений

Сколы: не влияют на герметичность, но портят внешний вид.

не влияют на герметичность, но портят внешний вид. Односторонние трещины: опасны, так как могут увеличиваться.

опасны, так как могут увеличиваться. Сквозные разломы: требуют срочного ремонта, иначе вода начнет вытекать.

Какой клей выбрать

Для ремонта унитазов подходят следующие клеевые составы:

Эпоксидная смола (ЭПД): обеспечивает прочное соединение даже в местах, контактирующих с водой.

обеспечивает прочное соединение даже в местах, контактирующих с водой. Силиконовый герметик: подходит для участков с высокой влажностью, но без прямого контакта с водой.

подходит для участков с высокой влажностью, но без прямого контакта с водой. Холодная сварка: пластичная масса для заделки небольших трещин и сколов.

пластичная масса для заделки небольших трещин и сколов. Клей для керамики: универсальный вариант для ремонта внешних частей.

Пошаговый алгоритм ремонта

Эпоксидная смола

Подходит для сквозных трещин.

Очистите и обезжирьте поврежденный участок.

Приготовьте смолу, смешав компоненты.

Нанесите смесь шпателем, равномерно распределив по трещине.

Удалите излишки и оставьте высыхать (4-5 часов).

После высыхания обработайте поверхность наждачной бумагой.

Силиконовый герметик или холодная сварка

Применяются для неглубоких трещин.

Зачистите поверхность наждачной бумагой.

Обезжирьте участок спиртовым раствором.

Нанесите средство и уберите излишки салфеткой.

Оставьте высыхать (до 5 часов).

Сквозные трещины с двух сторон

Для устранения двусторонних разломов:

Высверлите отверстия на концах трещины, чтобы остановить ее рост.

Расширьте разлом до 2 мм.

Очистите и обезжирьте поверхность.

Заполните трещину эпоксидной смолой, создавая углубление для лучшего заполнения.

После высыхания обработайте поверхность наждачкой.

Советы по уходу за унитазом

Избегайте попадания кипятка на керамическую поверхность.

Регулярно проверяйте крепления, чтобы избежать излишнего напряжения.

Демонтируйте сантехнику при проведении ремонта поблизости.

Коротко о главном

Ремонт трещин унитаза с помощью эпоксидной смолы, герметика или холодной сварки — это доступный способ продлить срок службы сантехники. Важно выбрать подходящее средство для конкретного типа повреждений и правильно подготовить поверхность для ремонта.

Соблюдая рекомендации, можно избежать замены унитаза и сэкономить деньги.

Уточнения

Герме́тик - пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.



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